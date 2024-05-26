「中國巴菲特」父子集體辭職藥企董事　此前曾爆｢窩案｣遭紀委調查

內地《紅星資本局》5月26日報道稱，今日內地中藥龍頭企業雲南白藥公告稱，董事陳發樹等人辭職；其子陳焱輝亦申請辭去董事職務。此前，雲南白藥剛曝出「窩案」（指一群由掌權的腐敗分子組成的腐敗團夥，依靠權力非法獲得利益的「利益共同體」）。



據報道，有「中國巴菲特」之稱的陳樹發善於資本運作，來自福建安溪農村的他因為參與紫金礦業、青島啤酒的改制，成為內地A股最知名的資本大佬之一，也是福建前首富。

目前，陳發樹是多家上市公司股東。例如，據各大上市公司今年一季報，他在期內持有森特股份、隆基綠能、祥源文旅、必創科技、恒合股份、雷電微力等公司的股份。其中，據Choice，截至2024年4月底，陳發樹持有隆基綠能的市值約34.85億元。

陳樹發有「中國巴菲特」之稱。（網絡資源圖）

2019年8月，雲南白藥董事會改選。陳發樹入局雲南白藥，王明輝、陳發樹分別當選董事長、聯席董事長。這其中，汪戎、納鵬傑、李雙友均為雲南國資方董事，王明輝、楊昌紅為公司高管。

據內媒5月8日報道，雲南白藥集團股份有限公司爆發「窩案」，原董事長王明輝、原首席運營官兼高級副總裁尹品耀等5位公司曾任高管，從2023年年初至2024年年初，因涉及同一事項先後被紀委監委部門帶走調查。

2023年3月6日，雲南白藥發布關於董事長辭職的公告，王明輝因個人原因，申請辭去公司第十屆董事會董事長、董事、董事會戰略委員會委員以及在雲南白藥及其控股子公司的一切職務。

2023年3月15日，雲南白藥發布關於高級管理人員辭職的公告，公司首席銷售官、高級副總裁王錦因個人原因，申請辭去公司首席銷售官、高級副總裁以及在雲南白藥及其控股子公司的一切職務。2024年2月7日，雲南白藥再次發布公告，公司首席運營官、高級副總裁尹品耀以及首席人力資源官余娟皆因個人原因，申請辭職。

另有內媒5月9日報道提及，王明輝等人被調查或涉及雲南白藥收購萬隆控股一事。該事項也是雲南白藥啟動混改後的第一起收購案例。彼時，雲南白藥將此舉意圖闡釋為「提升國際化水平，進軍工業大麻業務」。但實際上，萬隆控股一直以放債為主營業務之一且近年來出現借款人債務違約，並在2022年給雲南白藥造成大額減值損失。