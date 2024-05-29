安徽銅陵住廈坍塌　12歲少女失雙親和雙腿　居民質疑樓棟地基問題

安徽銅陵市一棟住宅大樓的一側於5月27日發生坍塌，導致4人死亡、1人受傷。其中，住在5樓頂樓的12歲少女瀟瀟和父母均被埋在廢墟中，最後只有瀟瀟倖存下來，但她因事件失去雙腿，目前仍在ICU治療，暫未度過危險期。多名居民認為，坍塌的樓棟地基「有問題」。事故發生後，相關承建方負責人已被公安機關控制。當局正就具體事故原因調查中。



5月27日13時40分左右，安徽銅陵市郊區大通鎮龍苑小區48棟一側發生坍塌。5月28日0時許，即距離事發過去近11個小時後，瀟瀟終於在廢墟中被找到，但其父母雙雙遇難，同時遇難的還有住在2樓的一位81歲老太及3樓一位57歲婦人。

據姑姑吳妍回憶，在平日的同一時間點，侄女應該已經出門去上學了，但當天因下雨而推遲了點，沒想到突然塌樓了。被送院搶救時，瀟瀟處於昏迷狀態，外傷嚴重，腿部受到擠壓，最後做了雙腿截肢手術，因不截肢就有生命危險。吳妍又指，鄰居曾告知房子幾乎在瞬間坍塌，過程只有30秒，「這麽短的時間內，你能逃得出去嗎？」。

吳妍現時在醫院等待侄女度過危險期，並希望此次事故得到重視。銅陵市應急管理局局長劉武則表示，郊區政府已對涉事樓棟的10戶居民進行了妥善安置，住建部門並對周邊房屋開展了安全排查。

而多名居民反映，坍塌的樓棟地基「有問題」。一名社區幹部透露，48棟的西側地勢較東側更低，故當初建造時，根據地形造有一個地下室，推測大雨導致地下室大量進水，泡軟了地基，引發事件。多位居民交叉證實，地下室面積較大，地上鋪的是石子。吳妍也表示，她曾去過地下室，其至少有1.7米深，還曾見過一些中老年女性為賺錢在裏面織漁網。

專家推斷大雨造成的浸泡可能會對房屋的地基產生影響。（澎湃新聞）

雖然地下室進水的說法未得到官方證實，但劉武表示，專家初步分析，日前銅陵市下了一場強降雨，24小時降雨量達到163.7mm，推斷大雨造成的浸泡，可能會對房屋的地基產生影響，並可能是導致事故的原因。

多名居民還憶述，小區建造由多個不同的「項目經理」承包，另有不少網民根據影片判斷房屋結構是預製板房，認為可能是結構不夠安全。該說法得到消防人員證實，當局已支撐加固未坍塌的另一側，防止次生災害發生。

有資深建築業業者表示，涉事住宅樓是預制板磚混結構，建於上個世紀90年代，其顯著特點是抗震性能差，一旦結構設計出現問題，會導致脆性破壞，即是局部垮塌會快速演變成連續性倒塌，直至整體破壞。國家一級注冊結構工程師大樹亦稱，如果不是預製板的房屋，房屋不會出現這麽嚴重的倒塌。目前，現場除險、善後處置、原因調查等工作正在有序進行，坍塌房屋相關承建方負責人已被公安機關控制。