闖車展跳Tesla車頂維權稱「剎車失靈」　事主被判公開道歉賠17萬

2021上海車展期間，女車主張女士現身Tesla（特斯拉）展台，並站在車頂上維權，她身穿寫有「剎車失靈」的T恤，不斷大喊「特斯拉剎車失靈」，3分鐘後被人拉下並抬離現場。周四（30日）下午，特斯拉（上海）有限公司與張女士名譽權糾紛一案於上海市青浦區人民法院一審宣判，張女士被判公開發表致歉聲明，並賠償Tesla各項損失合計172275元人民幣。



2021年3月，張姓女車主就曾在河南鄭州手持喇叭坐在Tesla體驗中心鄭州福塔店維權。（網上圖片）

法院認為，張女士未提供任何證據證明案涉車輛確實存在剎車失靈這一故障，其庭審期間亦明確承認實施案涉行為時主張的剎車失靈為其主觀判斷，Tesla一方從未承認該事實。審理過程中，張女士亦不申請對案涉車輛是否存在剎車失靈進行司法鑒定，故根據誰主張誰舉證原則，理應由張女士承擔舉證不能的法律後果。

此外，據公安機關認定，案涉交通事故成因，為案外人駕駛案涉車輛時未與前車保持足以採取緊急制動措施的安全距離，故負事故全責。因此，張女士在無任何客觀依據證明案涉車輛存在剎車失靈的情形下，貿然實施的案涉行為，構成誹謗行為。張女士認為其行為不構成誹謗行為的抗辯意見，法院不予採納。

相關新聞：上海車展首日維權 車主企Tesla車頂大喊「剎車失靈」遭抬離現場（點圖放大閱讀）

法院表示，張女士在明知無確鑿依據的情形下，向公眾發表言論時非但未注意用詞客觀中肯，反而刻意選擇上海車展媒體日至Tesla展台區域，事先製作並身穿印有「剎車失靈」字樣的T恤，爬上展車車頂大喊「特斯拉剎車失靈」，刻意借助現場媒體迅速廣泛傳播該未經求實的信息，其言行明顯具有貶損特斯拉上海公司名譽的主觀故意和過錯。張女士提出其不具有主觀過錯的抗辯意見，法院不予採納。故而，上海青浦法院作出前述一審判決。