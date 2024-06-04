嫦娥六號完成採樣　帶回的月球土壤樣本如何儲存？

攜帶月球樣本的嫦娥六號上升器已經自月球背面起飛，這些土壤樣本將被運至「月球樣品實驗室」，解封後會陸續分發予科學家作研究之用。

據介紹，「月球樣品實驗室」由外到內分為三間房，每間房的作用各不相同。研究人員表示，實驗室已準備好迎接嫦娥六號的月壤樣本。



《央視新聞》報道，嫦娥六號在6月2日至3日已順利完成在月球背面南極-艾特肯盆地的智能快速採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣本封裝存放在上升器攜帶的儲存裝置中。6月4日上午7時38分，攜帶月球樣本的嫦娥六號上升器已經自月球背面起飛，3000N發動機成功將上升器送入預定環月軌道。

這些月球帶回來的珍貴月球土壤樣本該如何儲存以及研究？據介紹，這些樣本都會在密封狀態下被運至位於中國科學院國家天文台的「月球樣品實驗室」，此前由嫦娥五號帶回的月壤樣本也存儲在此。

月球樣品實驗室。（央視新聞）

月球樣品實驗室由外到內分三間房，第一間用來解封樣本，第二間存儲嫦娥五號帶回的月球樣本，第三間房則為嫦娥六號樣本準備。

第一間房設有解封操作台，科研人員會通過充滿氣體的橡膠手套，將密封狀態下的月球土壤樣本解封。嫦娥六號探測任務地面應用系統副總設計師周琴介紹，解封操作台為充氮環境，壓力稍微比外面的大氣壓高，可以防止外面的大氣進入手套箱中，也避免污染樣本。月球六號帶回的樣本也會在此處解封，後續會有序分發給科學家作研究之用。

充氮實驗操作台能確保樣本安全解封。（央視新聞）

第二間房存儲了嫦娥五號帶回的月球樣本，工作人員以「是否接觸過大氣」為標準，分類存儲現有的樣本。接觸過大氣的樣本分為單獨存放的岩塊樣本，以及對外分發後再返還的樣本。

至於沒有接觸過大氣的原始月球樣本，會被專門保存在另一個充氮密封手套箱裏，而這些原始樣本還會持續向外分發。嫦娥五號月球樣本目前已分發到第七批，也是首批次面向國際科學家開放申請。

嫦娥五號月球土壤鏟取樣分出的原始樣本。（央視新聞）

周琴介紹，部份嫦娥五號月球樣本會用樹脂包埋的方式製成樹脂光片，科學家可以用光片做包括同位素、化學成份的分析。專家表示，採用這種注膠的方式，不僅能夠保持樣本顆粒的原始形態，方便科學家研究，同時在封存狀態下，樣本不易破碎，也有利於長期保存使用。

嫦娥五號光片樣本。（央視新聞）

而預備用於存儲月球樣本的第三間房，也設有與嫦娥五號手套箱相似的設備。周琴表示，嫦娥六號帶回的月球樣本，會做初步的物理性質分析以及化學成份分析，顯微鏡、掃描電鏡、電子探針等分析化學成份常用的設備，包括儀器的工作狀態均已做好準備。