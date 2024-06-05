山西沁縣政協主席屋苑被刺身亡　因拆遷工作積怨　疑兇身份曝光

山西省長治市沁縣公安局發通報指，6月3日沁縣某居民小區發生一宗重大刑事案，造成1名公職人員死亡。內媒財新網及《紅星新聞》等報道指，死者為山西省長治市沁縣政協主席郭建宇。



政協沁縣委員會其後發通報證實事件，又指郭建宇負責清理違規佔有國有房屋工作，被違規佔有人行兇，遇難身亡。



山西省長治市沁縣政協主席郭建宇。（網絡圖片）

據山西省長治市沁縣公安局通報，3日上午7時許，沁縣某居民小區發生一宗重大刑事案件，造成1人死亡。案發後，市縣兩級公安機關立即啟動命案偵破機制，全力開展偵查工作。當日晚上7時45分疑犯安某紅在沁縣郭村鎮與沁源縣交口鎮交界處被抓獲。

通報稱，現初步查明，疑犯安某紅（男，59歲，沁縣定昌鎮人）持刀將被害人郭某宇（男，58歲，沁縣定昌鎮人）刺死。目前，公安機關已對安某紅採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

多個內媒報道，死者為山西省長治市沁縣政協主席郭建宇，而疑犯全名為安耀紅。官媒《法治日報》4日曾發布當地懸賞通告，其中曝光了安耀紅的照片，及其逃走的情形。

《紅星新聞》報道指，安耀紅的其中一名鄰居表示和安耀紅認識，之前接觸時未感覺異常，這次是聽別人說起才知道安耀紅涉嫌傷人致死案件；安耀紅已不住在沁州南路232號，「他已經離婚，現在一個人住，早就搬走了」。

內地自媒體「法度law」指，有消息稱，郭建宇被刺與多年前的一次拆遷有關，郭在擔任鄉鎮領導期間，疑犯與他產生積怨，目前警方已展開調查。