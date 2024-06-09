廈門鼓浪嶼被曝劏客｢一條龍｣　官方：涉事商鋪停業　導遊吊銷牌照

近日，《央視》一檔節目曝光廈門鼓浪嶼景區劏客擾亂旅遊市場秩序。對此，廈門市表示，將認真排查整治整改，多家涉事餐飲店、旅遊機構停業整頓，1名導遊被吊銷證件。



據央視報道，鼓浪嶼作為國家5A級旅遊景區、世界文化遺產地，是許多遊客到廈門必打卡的熱門景區，然而近期一段時間，不斷有遊客反映，這里旅遊「套路多、花費高、體驗差」。

有的士司機攬客，帶遊客購買高價套票。（央視）

央視影片中，廈門渡輪碼頭路邊，一旦有外地旅客出現，眾的士司機便迅速迎上前攬客，誘導遊客前往旅行社購買168元人民幣（下同）的高價套票。不過，事實上若遊客通過官方渠道或在碼頭現場購買，便可買到鼓浪嶼船票，最低僅35元，且並不存在「限時3小時」以及「只有散客中心售票」的情況。

一名旅行社從業人員透露，套票票面價格和實際價格相差很大，168元里有近100元的利潤，套票亦是為「引流」。

購買套票後，導遊不會講述鼓浪嶼歷史風貌，而是不斷帶遊客進店消費。譬如門票中包含的茶歇店，實為推銷茶葉。不少遊客表示，「虧死了，100%不值票價，被宰了」。報道稱，導遊帶遊客入店消費，可在店家處獲得5成比例的回扣。

有遊客表示，在廈門遊玩幾日一直被「宰」。（央視）

除帶領消費外，還存在虛假宣傳、以次充好等不規範行為，導致所售產品的品質無法得到切實保障。例如「海水珠」實為淡水珍珠，海鮮餐廳將死海鮮當活海鮮賣。

鼓浪嶼某經營者表示，類似的宰客現象已形成明顯的產業鏈，不僅影響旅遊品質，也對鼓浪嶼的口碑產生嚴重的影響，「這是一個惡性循環」。

央視報道發現，廈門鼓浪嶼劏客已形成完整的「灰色產業鏈」，從被出租司機拉到旅行社經營的散客中心購買高價套票，再到導遊、商家聯手誘導消費，環環相扣。針對亂象，央視亦多次向廈門市交通運輸、市場監管、鼓浪嶼管委會、文化旅遊等多個部門反映，均未能解決，僅有部門表示，若旅客不滿意可協調退費，並稱「管不了」。

廈門回應央視報道「劏客一條龍」：嚴厲整治

報道發出後，今日（6月9日）廈門市發公告表示，誠懇接受媒體監督，並成立鼓浪嶼旅遊市場秩序專項整治聯合工作組，迅速開展調查，依法從嚴處置有關違法行為。

對鼓浪嶼五家涉事單位（3家餐飲店、1家珍珠店、1家茶葉店）責令停業整頓；對涉事兩家旅行社門市部責令停業整頓；涉事一名導遊暫扣導遊證；注銷相關違法違規駕駛員崗位服務證，並舉一反三，對媒體曝光的行業開展拉網式排查。

未來將對重點區域、景點、購物店等加強加密常態化巡查，強化聯查聯管聯治。查處駕駛員攬客誘導消費、收取回扣等違法違規行為。嚴厲打擊假冒偽劣、以次充好等各類違法違規行為。嚴禁導遊安排遊客到特定購物消費場所，從中非法牟利。嚴禁任何單位或個人以任何形式銷售鼓浪嶼船票，一經查實將依法嚴厲處罰。