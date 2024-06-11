4名美國教師吉林公園遭刺傷　網傳警方通報：疑犯為當地55歲男子

美國愛荷華州弗農山（Mount Vernon）私立康奈爾學院（Cornell College）10日證實，4名在中國姊妹校交流的講師，當日在吉林一座公園參觀時被一名男子持刀攻擊刺傷，已知其中一人手臂受傷，並形容是一宗「嚴重事件」。



內地互聯網流傳的一份吉林省吉林市警方協查通報顯示，疑兇是一名55歲崔姓當地男子。



據微博上流傳的圖片，吉林省吉林市公安局船營分局11日發出協查通報稱，10日早上11時40分許，在吉林市船營區北山公園內發生一宗刑事案件，現場有五名人員不同程度受傷，正在醫院救治，無生命危險。

協查通報又顯示，疑犯是一名崔姓當地男子，今年55歲。通報稱，如發現此人請及時抓捕。

互聯網流傳的一份吉林省吉林市警方協查通報。（網絡圖片）

中國外交部發言人林劍11日在例行記者會回應稱，初步判斷為孤立偶發事件，強調不會影響中美人文交流正常開展。

林劍稱，所有傷者都被送往醫院並得到妥善救治，均無生命危險。案件仍在進一步調查中。

林劍又稱，這宗事件不會影響到中美兩國人文交流正常發展，並稱中國被普遍認為是世界上最安全的國家之一，中國將繼續採取相關措施，切實保障所有在華外國人的安全。

綜合美媒報道，康奈爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）10日對外發布聲明，證實4名講師同日在一名中國校教職員陪同下參觀一座公園時遭到攻擊，形容這是一宗「嚴重事件」。據了解，4名講師因合作關係在當地學校授課，校方目前已經和4名受傷講師聯繫上，正提供協助。

6月10日下午，吉林市傳出有4名外國人遭人持刀砍傷。（翻攝自抖音）

根據美國媒體播映的網絡瘋傳畫面顯示，影片中至少有3名外國人受傷倒地、流血，其中一名外國人倒臥血泊，背部大面積染血，另一名外國人撫摸背部，另一名外國女子仰躺在地，同樣撫著背部。

值得注意的是，布蘭德在聲明中並未說明4名講師是在何地遇襲，也未提及中國姊妹校名稱，不過美國國務院發言人被問及此事件時答稱，「有注意到吉林的持刀傷人事件。」

查察內地10日網絡流傳，該宗攻擊事件位在吉林省吉林市北山公園。另據愛荷華州地方媒體《狄蒙紀錄報》（Des Moines Register）報道，康奈爾學院發言人霍克（Jill Hawk）表示，4名美國籍講師因校方與吉林北華大學的長期合作關係而赴中國交流。

根據網上資料，北山公園始建於1924年，是吉林市重要的景點，地處市中心。北華大學坐落在吉林省吉林市，是吉林省人民政府設立的全日制普通高等學校、吉林省省屬綜合性重點大學。該校是1999年由原吉林師範學院、吉林醫學院、吉林林學院、吉林電氣化高等專科學校合併組建而成。

這宗攻擊事件經美媒廣泛報道後，美國國會議員紛紛發表意見，尋求協調傷者儘速返回美國。愛荷華州眾議員札布納（Adam Zabner）表示，其中一名傷者是他的哥哥大衛．札布納（David Zabner），他手臂被刺傷，至今還在醫院治療。札布納說哥哥以前在康奈爾學院教書，現在在塔弗茲大學（Tufts University）攻讀博士，此次是第二次隨康奈爾學院赴中國交流。

愛荷華州眾議員米勒米克斯（Mariannette Jane Miller-Meeks） 在社群網站X發文表示，她正努力聯繫美國大使館，以確保受害者得到良好的醫療照顧，並能盡快返回美國。美國聯邦眾議員辛森（Ashley Hinson）也在X平台發文指出，對於4名教職員工「被殘忍刺傷」感到「非常震驚」，她表示將盡全力將所有教職員「安全帶回家」，呼籲民眾和她一起「為他們的健康及安全祈禱」。