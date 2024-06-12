市場監管總局：引導網約外送員「感黨恩、聽黨話」　推動成立黨委

國家市場監管總局近日印發文件，要求加強外送從業人員黨建工作，且要做深做細思想政治工作，引導從業人員「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，且視需要推動成立外送行業黨委。



國家市場監督管理總局官方微博「市說新語」11日發文，公告官方日前發布名為《關於加強『網約配送員』群體黨建工作的指導意見》文件。文章指出，依照2023年數據，內地主要平台企業年活躍網約配送員超過1200萬，為全面貫徹落實黨中央關於加強新業態、新就業群體黨建工作的決策部署，做好網約配送員群體黨建工作，市場監管總局緊密結合網約配送員群體實際，聚焦基層黨建工作現實需求，提出17項創新舉措。

依照2023年數據，內地主要平台企業年活躍網約配送員超過1200萬。（美團微博圖片）

內媒《澎湃新聞》報道，這項《意見》提出，要做深做細思想政治工作，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，引導網約配送員族群「感黨恩、聽黨話、跟黨走」。

《意見》明確提出，要在「黨委組織部門統籌協調」和「社會工作部門指導推動」下，建立、健全各級市場監管部門結合業務職能，抓（督促）「網約配送員群體黨建」的工作機制，並根據工作需要推動成立「網約配送行業黨委」。

同時，《意見》也提及要充分發揮基層市場監管所「黨建工作指導站」作用，注重發揮個私（個體戶、私營企業）協會及相關行業協會的優勢，積極推動建立黨建工作聯席會議等協調機制，著力構建條塊結合、上下聯動的黨建工作體系。