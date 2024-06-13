泰男假扮司機強姦醉酒中國女遊客　承認未戴安全套：會影響勃起

周三（12日），一名中國女遊客在泰國曼谷醉酒後，遭遇假冒網約電單車司機，在未使用安全套的情況下性侵2小時，她恢復意識後即時向當地警方報案。

目前，32歲的泰國男疑犯因涉嫌使用暴力在他人處於無法抵抗狀態時對他人實施強姦、盜竊財物等多項罪名，被當地警方拘捕，案件正進一步偵辦中。



中國女遊客醉酒後遭泰國男子，假扮網約電單車司機帶至酒店性侵。（泰國中文資訊微信公眾號）

綜合泰媒報道，受害的中國女遊客當晚在曼谷皇家大道區域的夜生活區玩耍且處於迷醉狀態，返程時通過網約車平台叫車，未料，疑犯塔納帕（音譯）竟冒充網約車司機，並將女遊客帶至酒店開房。

中國女遊客清醒後，發現自己全身赤裸地與陌生男子睡在同一張床上，冷靜下來後即時前往附近警局報案。當地警方調查後發現，女遊客被無套實施強姦2小時，遂對塔納帕進行拘捕。

同時，當地警方還發現，塔納帕平時主要從事假冒電單車司機工作，通常表現出一種「狩獵」行為，尤其是在服務場所打烊期間出動，其目標是自酒吧轉至餐廳消費的遊客。

在對塔納帕手機進行檢查後發現，其手機內存有強姦受害者時的影片，而受害者人數不少於5人，且均處於無意識狀態，床上全是嘔吐和尿液等污穢物。此外，其手機還儲存有多個兒童色情影片。

塔納帕受審時，否認了警方的所有指控，並辯稱外國遊客自願跟隨其前去開房，而不佩戴安全套是因為會影響到生殖器官不能勃起。至於手機上的淫穢影片，塔納帕則稱是在其嫖娼時拍攝，且已獲得對方同意。

值得一提的是，塔納帕在2008至2018年期間犯有3宗案件，包括盜竊罪和非法賭博罪等，且已多次被捕。當地警方堅信仍有其他受害者，希望能夠從受害者處得到更多線索，以將塔納帕繩之以法。