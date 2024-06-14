菲律賓突襲離岸博彩園區　大批疑犯被捕含中國公民　中使館回應

近日，菲律賓執法部門接連採取行動，突襲多地離岸博彩園區，拘捕大批疑犯，當中包括中國公民，該國對徹底取締離岸博彩業的呼聲亦越來越高。周五（14日），中國駐菲律賓使館發言人表示，絕大多數涉案中國公民是菲離岸博彩的受害者，中方堅決反對借離岸博彩問題對中方進行的任何不實指控和污蔑抹黑。



發言人指，中國法律禁止一切形式的賭博。中國政府嚴厲打擊中國公民出境從事賭博業，包括離岸博彩等網絡賭博。大量事實表明，菲離岸博彩業滋生綁架勒索、販賣人口甚至故意殺人等嚴重犯罪，嚴重損害菲利益和形象，嚴重破壞中國人利益和形象，也嚴重危害中菲關係。

近年來，中菲執法部門一直保持密切溝通合作，並多次聯合開展打擊跨境賭博、電信網絡詐騙等行動。2018年以來，累計遣返近3000名涉案中國公民。僅過去一年，中方就協助菲方取締了5個離岸博彩園區，共遣返中國公民近1000人。

發言人強調，絕大多數涉案中國公民是菲離岸博彩的受害者。中國政府有責任保護中國公民合法權益。呼籲菲方早日全面禁止離岸博彩業，從根源上徹底解決這一社會頑疾。同時中方堅決反對借離岸博彩問題對中方進行的任何不實指控和污蔑抹黑。