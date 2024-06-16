中紀委周末打「虎」！原西藏書記吳英杰涉嚴重違紀違法落馬

中央紀委國家監委網站6月16日發布消息稱，原西藏自治區黨委書記吳英杰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



原西藏自治區黨委書記吳英杰。（資料圖片）

67歲的吳英杰曾長期在西藏工作，曾任西藏自治區教育廳黨組副書記、廳長，2003年升任西藏自治區政府副主席，2005年任西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，後任自治區政府常務副主席，2011年任自治區黨委副書記，2013年任自治區黨委常務副書記，2016年8月任自治區黨委書記，2021年10月卸任。

離開西藏後，吳英杰先後擔任了第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員，第十四屆全國政協常委、文化文史和學習委員會主任。

吳英杰是今年第二名落馬的西藏「虎」，1月29日，中央紀委國家監委網站通報稱，西藏自治區政府黨組成員、副主席王勇涉嫌嚴重違紀違法。去年7月，西藏自治區政協原副主席姜杰被查，2024年6月14日被提起公訴。

此外，吳英杰是今年以來被查的第四名正部級幹部，四人均是任上被查。此前，農業農村部部長唐仁健、台盟中央常務副主席李鉞鋒、江西省政協主席唐一軍被查。吳英杰「落馬」後，今年被查的中管幹部達到33名。