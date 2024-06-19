習近平延安主持中央軍委政治工作會議：絕不能有腐敗分子藏身之地

新華社報道，中央軍委政治工作會議17日至19日在陝西延安召開。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。



習近平強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹落實新時代政治建軍方略，牢牢把握政治建軍時代要求，聚焦打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，發揚徹底的自我革命精神，持續深化政治整訓，鍛造政治堅定、能力過硬的堅強黨組織，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍事業提供堅強政治保證。



中央軍委政治工作會議17日至19日在陝西延安召開。中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。（新華社）

17日下午，習近平瞻仰王家坪革命舊址。（新華社）

習近平又強調，黨的十八大以來形成了新時代政治建軍方略，明確嚴才能正綱紀、嚴才能肅軍威、嚴才能出戰鬥力，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。

習近平剖析當前政治建軍需要解決的深層次矛盾和問題。他強調，這些問題表現在政治、思想、組織、作風、紀律等方面，根子在理想信念、黨性修養、官德人品上。各級特別是高級幹部要把自己擺進來，拿出拋開面子、揭短亮醜的勇氣，以深挖根源、觸動靈魂的態度，深刻反思，認真整改，解決好思想根子問題，推動政治建軍走深走實。

習近平又指，在推進政治建軍上，要剷除腐敗滋生的土壤和條件。堅持嚴的基調不動搖，標本兼治、系統施治，貫通壓實黨委主體責任、紀委監督責任、行業部門廉政主管責任，拓展反腐敗鬥爭深度廣度。完善權力配置和運行制約機制，豐富懲治新型腐敗和隱性腐敗工具箱，加強高級幹部履職用權全方位監管。