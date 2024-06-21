湖南中學生校內被同學刺傷　父不堪壓力跳江失蹤　官方展開調查

周四（20日），有網民發布影片反映，湖南衡陽常寧市一名中學生在校內被同學刺傷，其父親一個月後不堪壓力而跳江，失蹤至今。常寧市相關部門工作人員回應稱，當地政府非常重視此事，正在展開調查。



爆料者指，其親屬劉某成的兒子劉某軍在今年5月17日晚在常寧市某中學上晚自習時，遭到一名同班同學用刀連刺十幾刀，傷勢嚴重。之後，他先被送到當地一間醫院治療，隨後再被父親帶到長沙治療。

該網民發布了劉某軍接受治療的照片，以及常寧市人民醫院出具的診斷證明書。據顯示，劉某軍有腹部穿刺傷、胸部穿刺傷、失血性貧血等狀況。另一份CT診斷報告顯示，劉某軍「提示脾臟破裂併脾周及盆腔積液」。

學生的傷情診斷書。（極目新聞）

據指，面對兒子高昂的醫療費，加上家中老人身體不好，劉某成飽受重壓，最終跳入湘江，失蹤至今。周四下午，有內媒致電劉某成此前的手機號碼，接聽的女性家屬稱，劉某成前一晚6時50分在長沙某景點附近跳入湘江。

另一方面，劉某軍就讀的中學，工作人員表示不清楚刺傷一事；常寧市教育局辦公室工作人員也表示不清楚。不過常寧市泉峰街道辦工作人員介紹，他聽聞當地一個調解中心曾參與事件的調解工作。

當事人信訪登記表。（極目新聞）

隨後，常寧市相關部門的工作人員介紹，當地在劉某成跳江之前已介入對其兒子被刺傷一事的協調。劉某成跳江後，當地政府非常重視此事，正在展開調查和積極處理中。