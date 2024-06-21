中國商務部：歐盟不斷升級貿易摩擦或引「貿易戰」　責任全在歐方

中國宣布對歐盟產豬肉等發起反傾銷調查，有輿論認為，這是對歐盟對華電動汽車反補貼調查初裁披露的反制，歐方各界擔心貿易摩擦升級，或引發「貿易戰」。對此，中國商務部新聞發言人周五（21日）表示，歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在於歐方。



發言人強調，對於中歐當前出現的貿易摩擦局面，中方是不願看到的。中方始終秉持雙方領導人共識精神，在雙邊會見、世貿組織第13屆部長級會議（MC13）等多雙邊場合，通過會見、會談、通話、信函等各種方式，不斷向歐盟機構及成員國闡明中方立場，展示開放合作態度，明確要求通過對話協商妥善解決問題。中方始終遵循世貿組織規則，審慎克制使用貿易救濟措施。

令人遺憾的是，歐方不斷挑起貿易爭端。僅2024年以來，歐方就密集出台了31項對華貿易投資限制措施，其中貿易救濟措施25項，還對華發起了外國補貼條例（FSR）調查、國際採購工具（IPI）調查，嚴重干擾中歐經貿合作。歐方不斷升級貿易摩擦，並可能引發「貿易戰」，責任完全在於歐方。

發言人稱，至少歐方有「三個沒有」做到。一是領導人共識沒有得到落實。中歐雙方領導人在深化合作、妥處分歧方面一直有著廣泛共識。國家主席習近平多次強調，中歐應該加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥處分歧。歐方領導人也多次表示高度認同，希望與中方加強交往對話，開展更多互利合作。此次歐方反補貼調查中，歐方無視雙方領導人達成的重要共識，罔顧客觀事實，不顧中方多次嚴正交涉，預設調查結果，裁出不當稅率，損害雙方企業利益，破壞中歐經貿合作大局，影響全球應對氣候變化合作。

2024年5月6日，習近平在法國愛麗舍宮與法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會晤（Reuters）

二是世貿組織規則沒有得到遵守。從目前各方反饋的情況來看，歐委會在沒有產業申請的情況下，以保護本土產業為由，自主發起對中國的電動汽車反補貼調查，證據充分性和調查正當性不足；調查過程中，預設調查結果，不當使用反補貼調查工具，未按規則和既往實踐抽取樣本；調查結果出台前的預披露顯示，歐委會完全無視中國企業配合調查所提供信息，人為捏造和誇大所謂的「補貼」項目，違規裁定高額稅率。上述做法嚴重違背世貿組織開放、公平、非歧視原則和多邊合作精神。

三是企業合法權益沒有得到保護。此次歐方反補貼調查中，對中國企業進行恐嚇、脅迫施壓，以認定懲罰性高額稅率相威脅，要求提供過於寬泛的信息，很多涉及商業敏感信息和企業核心秘密，窺探中國企業商業秘密和知識產權。歐方暗箱操作，隱匿歐盟生產企業信息，不及時、不完整披露盟內產業受損評估，擠壓中國企業問卷填答時間，侵蝕中國企業的知情權和抗辯權。歐方不公正地預設結果，以目標導向選取抽樣企業，排除出口量最大的企業，扭曲調查結果，無視企業提交的抗辯意見和證據材料，損害中國企業的正當經營權和公平競爭權。

最後，發言人指，歐方的做法是典型的保護主義，中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。中方希望歐方能夠言行一致、相向而行，落實好雙方領導人達成的共識，照顧雙方合理關切，按照世貿組織規則，通過對話協商妥處分歧，回到中歐正確相處之道，避免貿易摩擦升級失控，共同推動中歐經貿合作行穩致遠。