國家安全部：警惕境外間諜扮演「美女小姐姐」向軍迷精準「釣魚」

國家安全部周六（22日）發文介紹，近日，微電影《微信陷阱》講述了國家安全機關破獲境外間諜通過微信虛擬定位添加「附近的人」、扮演「美女小姐姐」精準「釣魚」、有針對性圍繞重要設施和港口碼頭等軍事敏感區實施竊密活動的典型案件，以此呼籲警惕微信陷阱。



據介紹，住在軍事港口附近的何立，受到任部隊軍官的父親影響，從小對軍事特別感興趣，床頭、書桌上都擺滿了軍艦模型，是一名不折不扣的「軍迷」。可是畢業後，他在求職之路上屢屢受挫，只能待業在家。

就在他灰心喪氣、心情低迷之時，卻「意外」地在微信上獲一名叫「楊晴」的女孩主動搭訕，對方自稱是在海外留學的學生，正好假期回國，無聊之下就搜了「附近的人」加為好友。而看著「楊晴」可愛迷人的微信頭像，何立的心中泛起絲絲漣漪，心中求職失敗的陰影一掃而光。

境外間諜通過微信虛擬定位添加「附近的人」、扮演「美女小姐姐」精準「釣魚」。（影片截圖）

然而，事實上，這位所謂的美女是一名境外間諜，通過與何立的聊天不斷打聽軍事計劃、部署及設備等各種軍事機密，還許諾給何立一定的報酬，以套取更多的軍事情報。

二人之後聊得熱火朝天，「楊晴」聲稱她正在一家軍事論壇兼職，想請何立幫忙當她的咨詢師，身為「軍迷」的何立可謂是正中下懷。於是，何立將海軍各艦種的名稱及用途傾囊相授，甚至當「楊晴」提出想看看部隊的樣子時，他也毫不遲疑地拍攝了窗外的軍港照片提供予對方。

在友人分析下，何立得知自己上當。（影片截圖）

為了給「楊晴」更多的幫助，何立還給她介紹了自己的好友、剛從部隊轉業的陳征。誰知陳征剛聽過國家安全機關敵情宣講，有一雙「火眼金睛」的他立馬意識到何立可能被境外間諜情報機關盯上了。經過陳一番分析，何立才知道，原來境外間諜通過微信地址偽裝軟件，人在境外卻可以添加部隊「附近的人」為好友，並偽裝成軍事論壇的編輯，伺機竊取軍事設施、港口碼頭的軍事機密。

何立被當頭棒喝，清醒過來的他隨即在父母的陪同下到國家安全機關自首。經過審查，鑒於何立涉案行為輕微並及時糾正，且有自首表現，依法免於處罰。