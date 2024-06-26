傳《新華社》介入台政論節目盯梢　國台辦否認：假新聞造謠

近日台灣媒體廣泛報道，官媒《新華社》疑似參與台灣電視台政論節目製作，甚至派人在錄影棚盯梢，台官方部會如文化部、陸委會均表示會做調查，涉事電視台則稱此事毫無根據。對此，國台辦發言人朱鳳蓮26日回應，「這篇報道是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠。」



朱鳳蓮6月26日主持國台辦例行記者會，有內媒針對上述情事提問，朱鳳蓮表示，民進黨當局利用媒體報道惡意抹黑攻擊大陸，欺騙誤導台灣民眾，用心極為險惡；「可以確定的說，自由時報這篇報導是一篇徹頭徹尾的假新聞，純粹是造謠。」

朱鳳蓮抨擊，民進黨當局慣於指使親綠營媒體對台灣民眾進行認知欺詐，分化台灣社會，煽動兩岸敵意對立，肆意的栽贓陷害、恐嚇，懲罰不同立場的媒體，大搞綠色恐怖，製造寒蟬效應，粗暴地剝奪台灣民眾的正當權益，嚴重侵害台灣民眾的利益福祉，破壞兩岸關係發展。

朱鳳蓮向台灣民眾提出呼籲，應清楚民進黨當局操弄輿論的欺騙性和危害性，以實際行動維護自身的正當權益。同時，朱鳳蓮點名民進黨政府，立即停止為了政治私利損害台灣同胞切身利益，破壞兩岸關係的行徑。

針對媒體報道情事，台灣文化部則表示，將請《新華社》駐台的邀請單位說明是否有此情形，如查證確實違反相關規定，得廢止其記者證；台灣陸委會主委邱垂正在立院備詢時說，陸委會現在會跟文化部主管機關一起來做行政調查。