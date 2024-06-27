力推「天主教中國化」　楊永強獲教宗任命就任杭州主教

中國與梵蒂岡的主教任命協議出現新進展，獲得天主教宗方濟各（Pope Francis）任命的杭州主教楊永強27日舉行主教就職儀式，他強調將高舉愛國愛教旗幟，「堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向」。



《梵諦岡新聞網》本月22日報道，在與中國的主教任命協議框架下，教宗方濟各12日任命楊永強為杭州教區主教，將其從山東周村調職。

楊永強27日就任天主教杭州教區主教，是陸梵主教任命協議的最新成果。（中國天主教官網）

根據內地「中國天主教官網」消息，浙江省天主教杭州教區27日舉行楊永強主教就職儀式，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了中國天主教主教團關於楊永強主教調任杭州教區正權主教的批准書。

楊永強表示，「將高舉愛國愛教旗幟，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國天主教中國化方向，堅持走與社會主義社會相適應的道路」，團結帶領神長教友推動杭州教區牧靈福傳事業健康傳承，「為浙江省共同富裕示範區、宗教中國化和宗教事務治理現代化先行省建設作出應有貢獻」。

2024年6月14日，教宗方濟各在意大利舉行的七國集團（G7）峰會出席關於人工智能(AI)、能源、非洲和地中海等議題的會議。（Reuters）

此前，中國天主教「一會一團」十屆六次負責人聯席會議已於本月20日在北京召開，會議審議通過了《中國天主教愛國主義教育基地管理辦法（試行）》和《天主教中國化示範基地管理辦法（試行）》。

會議指出，「兩個辦法」的訂定，「有利於加強新時代愛國主義教育，傳承和弘揚我國天主教愛國主義精神，營造濃厚的愛國主義氛圍，切實推進我國天主教中國化實踐走深走實，增進我國天主教對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，促進我國天主教與社會主義社會相適應」。

圖為2016年10月31日，教廷國務院長帕洛林在瑞典隆德參加一個天主教的紀念活動。（Getty）

台媒《聯合報》則報道，中國與梵蒂岡2018年簽署主教任命臨時協議，並於2020年、2022年兩度續簽，預計今年底可能會第三度續簽，不過協議執行期間，包含中國調任江蘇海門教區主教沈斌到上海教區、江西餘江教區主教彭衛照調任江西教區輔理主教，事前都未獲得梵蒂岡同意，曾引起爭議。

作為台灣友邦的梵蒂岡，國務卿帕羅林（Pietro Parolin）近期則公開表示，希望在中國設立常設辦事處。外交部當時回應表示，願同梵方共同努力，推動「中梵」關係不斷改善。