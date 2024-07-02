鄭永年：中國若選邊站美俄　三戰可能已經開始了

「和平共處五項原則發表70週年」紀念活動論壇6月28日在北京舉辦，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年在會中指出，中國若選邊站，無論是站美國還是俄羅斯，「三戰可能已經開始了」。



《觀察者網》2日報到，鄭永年28日出席論壇期間，言及很多美國朋友問他，既然和平發展很重要，為什麼俄烏衝突裡中國要站在俄羅斯這一邊？

6月28日，和平共處五項原則發表70周年紀念大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席紀念大會並發表重要講話。（中國外交部）

鄭永年答稱，「我告訴他們，不是這樣。中國選擇的是和平與發展，無論是俄烏衝突還是巴以衝突，都不選邊站。如果中國選邊站，無論是站在俄羅斯這一邊，還是站在美國這一邊，天下可能已經大亂了，第三次世界大戰可能已經開始了。」

鄭永年表示，正因為中國沒有選邊站，而是站在和平發展這一邊，現在的俄烏衝突仍是「局部戰爭」。

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月29日在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的韓國前國務總理李海瓚。（中國外交部網站）

另外，在該場紀念大會上，國家主席習近平發表題為《弘揚和平共處五項原則，攜手構建人類命運共同體》的講話，形容該原則是國際關係史上的偉大創舉，具有劃時代的重大意義。

習近平指出，面對和平還是戰爭、繁榮還是衰退、團結還是對抗的歷史抉擇，「我們比以往任何時候都更加需要弘揚和平共處五項原則的精神內涵，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力。」