回應中國對俄烏立場　崔天凱叩問：難道｢顏色革命｣不是侵犯主權？

和平共處五項原則發表70周年紀念活動論壇6月28日在北京舉行，中國前駐美、駐日大使崔天凱在會上表示，面對現在世界上發生的很多衝突、災難，和平共處五項原則並未過時，而是沒有得到遵守。此外，崔天凱也重申中國尊重各國主權和領土完整立場，承認打仗是侵犯主權的一種方式，緊接質疑「難道顏色革命、政權更迭就不是侵犯主權嗎」？



內媒《觀察者網》報道，在28日論壇相關活動上，崔天凱主持「從和平共處五項原則到構建人類命運共同體：以中國式現代化共建繁榮世界」論壇。

外交部前副部長、中國前駐美、駐日大使崔天凱主持論壇。（中國公共外交協會）

崔天凱首先順應論壇主題，指構建人類命運共同體和和平共處五項原則，從理念上來講是一脈相承，是在新的歷史條件下對和平共處五項原則精神內核的繼承和弘揚。

「我們比以往任何時候都更加需要弘揚和平共處五項原則的精神內涵，朝著實現構建人類命運共同體的崇高目標努力」，崔天凱援引習近平當日上午於論壇講話，認為不論是從戰略、歷史觀、提出的主張，在中國式現代化的征程上，繼續弘揚和平共處五項原則對今天的世界有重要意義。

回顧中國於二戰後、冷戰期間提出和平共處五項原則，歷經70年的實踐，崔天凱認為和平共處五項原則的答案不僅行之有效，且繼續發揮作用。時至今日，面對一個新的、發生非常巨大複雜變化的世界，中國提出構建人類命運共同體的答案，這與和平共處五項原則，從理念上來講是一脈相承，是在新的歷史條件下對和平共處五項原則精神內核的繼承和弘揚。

「現在世界上發生了很多衝突、災難，很多問題，正是因為他們背離了和平共處五項原則」崔天凱說道。

對於主權和領土完整的概念理解，崔天凱重申了包含中國對於烏克蘭問題所有的立場：尊重各國的主權和領土完整，但反身提問「什麼叫侵犯一個國家的主權和領土完整」？

崔天凱接著承認，「打仗是一種方式，難道顏色革命、政權更迭不是侵犯主權嗎？這不是我們今天討論的重點，但這是很大的問題」。

20171月18日，國家主席習近平（左）在瑞士日內瓦萬國宮出席「共商共築人類命運共同體」高級別會議，發表題為《共同構建人類命運共同體》的主旨演講。（新華社）

崔天凱強調，構建人類命運共同體的理念是中國先提出來的，但這並不意味著這個目標可以由中國一家來實現。中國也從來沒有認為靠自己就可以獨立實現這目標，因為是人類命運共同體，所以需要人類共同努力。

隨後，崔天凱梳理習近平所提的三個全球倡議，包含全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。「裡面出現頻率最高的詞都是平等、尊重、共同合作，這幾個詞大家出現得頻率最高」。崔天凱表示，「儘管我們認為中國式現代化的是中國必須走、也能夠走通的道路，但是我們始終認為這只是證明了世界各國都應該走自己發展的道路」，如果每個國家都能根據自己國情找到一條正確發展道路，形成合力就可以走向人類命運共同體。