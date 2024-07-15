三中全會今開幕｜鄭永年籲深化改革：賦權地方和企業

中共第20屆中央委員會第3次全體會議（三中全會）今（15）日起一連4天在北京舉行，官方加強安保，會議期間禁止利用無人機等航空器在北京進行各類飛行活動。全會將審議《關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，學者認為，當下中國面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，並呼籲深化改革，「要賦權於地方政府和企業，使他們活躍起來」。



面對內地經濟緩慢復甦，民營企業、社會資本和居民消費普遍信心不足。香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年在三中全會前夕，接受內地社交網站「正和島」訪問，被問及各界期待三中全會的深化改革，來解決當下一些真問題，當前經濟遇到的困難和挑戰在哪里？

鄭永年認為，「當下面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，有的地方甚至是控制過度」，而下一步深化改革，「要賦權於地方政府和企業，使他們活躍起來」。

香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年認為，當下大陸面臨的挑戰，一個是發展不足，一個是監管過度，呼籲深化改革。（資料圖片）

「我們明明投入得很多，但為什麼創新能力不足呢？」鄭永年以科研領域舉例指出，「如果一個社會的科研資源向老人傾斜，那這個社會是毫無希望。科研資源只有向年輕人傾斜，這個社會才會生機勃勃」。

習近平此前談到三中全會，指出「中國將進一步全面深化改革，推動高品質發展和高水準對外開放」。他還表示全會將涉及民生領域，「注重從就業、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革舉措」。