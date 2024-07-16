三中全會｜新華社發特稿《改革家習近平》　比肩鄧小平帶領新征程

中共第二十屆三中全會15日上午在北京開幕，《新華社》同日發表題為「改革家習近平」特稿，這是官方媒體首度為其冠上這個頭銜。《新華社》除了將習近平比肩鄧小平，並稱「習近平的改革情結一以貫之」、「習近平有改革家傳」、「習近平在每一個地方任職都是改革先鋒」。



《新華社》在這篇近萬字的特稿一開頭即稱，中共總書記習近平將「帶領全黨全國踏上進一步全面深化改革新征程」，指明一段時期以來，習近平提出新一輪改革要「進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力」，「為中國式現代化提供強大動力和制度保障」。

《新華社》寫道，「這也有力回應了外界對中國改革與經濟發展前景的臆斷猜測」，同時形容「習近平被認為是鄧小平之後的又一位卓越的改革家。他們肩負相同的使命：使中國實現現代化。但兩人面對的形勢迥然不同。」

習近平與民眾在一起，背景遠處則是一尊鄧小平的銅像。（資料照片）

特稿回顧鄧小平發起改革開放的1978年，當時中國人均GDP不到200美元，改革幾乎從零開始；而2012年習近平就任中共中央總書記時的中國，已是世界第二大經濟體，人均GDP突破6000美元。同時許多發展紅利正在消退，包括曾經低廉的勞動力成本。

特稿指出，中國10多年來出台2000多個改革方案，經濟總量翻了一番多，並保持了世界經濟增長第一引擎位置。「但面對老百姓對於更美好生活的期盼，為保持新冠疫情後經濟恢復勢頭，以及防範各種風險等，還需付出重大努力。」

《新華社》表示，「習近平的改革情結一以貫之。上世紀60年代末，他不滿16歲下鄉插隊，在陜北黃土高原貧瘠的梁家河村勞動7年，經常挨餓，那時他的願望就是讓鄉親們吃飽飯。他對後來鄧小平發動改革的初衷——中國『不能再窮下去了』深為認同。」

文章強調，「同鄧小平一樣，習近平的改革動力也來自人民的期待。他在梁家河時就帶領鄉親實施了一些大膽改革舉措，包括辦鐵匠舖、建商鋪和改善農田生態條件。」

2024年5月，習近平主持召開企業和專家座談會強調緊扣推進中國式現代化主題進一步全面深化改革（央視新聞）

「習近平有改革家傳。在改革伊始的1978年，習近平的父親習仲勛受中央委派南下主政廣東，創辦深圳等經濟特區。那年，正在清華大學學習的習近平受父親委託到安徽滁州實地調研家庭聯產承包責任制。他記了一大本筆記，收藏了40多年。」

「習近平在每一個地方任職都是改革先鋒。在正定，他力主包產到戶，使貧困的正定成為河北省第一批包產到戶試點縣。」

此外，《新華社》亦提及，中國第一家中外合資銀行——廈門國際銀行就是習近平成立的。文章還將「騰籠換鳥」的改革構想，歸功於習近平調任浙江後「開創性提出」。

文章最後寫道，「透過全面深化改革，習近平繼承發揚了鄧小平的事業，讓中國不僅續寫了經濟奇跡，還展現出文化魅力，創造了人類文明新形態。」