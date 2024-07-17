中菲仁愛礁爭端｜內地學者籲向菲律賓下最後通牒：不配合直接處理

中菲南海對峙事件近期一段時間以來引起全球關注，內地學者建議，中國應透過外交渠道向菲律賓方面下「最後通牒」，提交限期撤離仁愛礁的「時間表」，若菲律賓不配合，北京便採取封鎖補給通道行動或直接處理掉坐灘船。



自然資源部南海生態中心、自然資源部南海發展研究院本月8日曾聯合發布《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，指控「坐灘」的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性，造成了不可挽回的破壞。

內媒《觀察者網》16日刊出中國南海研究院創始院長、中國—東南亞南海研究中心理事會主席吳士存專訪文章。吳士存表示，如果北京不盡快對仁愛礁採取恢復平靜狀態的行動，不僅會使國際社會對中國維護南海和平穩定的意志和能力產生懷疑，還可能會進一步助長菲律賓鋌而走險，繼續借助域外大國的支持，擴大其在仙賓礁、鐵線礁和黃岩島等海域的侵權行為。

吳士存認為，中國早就應該以「快刀斬亂麻」的方式結束與菲律賓在仁愛礁的「貓鼠遊戲」。

對於回應菲律賓在相關海域的作為，吳士存認為，北京在處理仁愛礁對峙事件時，不需要動用軍事手段，只需透過海警機構的民事執法手段即可，倡議中方應明確向菲律賓提出撤離所有軍事人員的時間節點，以及過度時期的人道補給安排方案。如果菲律賓不接受方案，中國可依據2021年2月1日生效的《中華人民共和國海警法》第25條和今年6月15日生效的《海警機構行政執法程序規定》第35條，宣布在仁愛礁海域劃定「臨時警戒區」，對菲律賓各種改變現狀的行動進行阻止或封鎖。

中國南沙群島仁愛礁海域，海警執法員走訪附近的漁船。（新華社）

至於針對坐灘船隻處置，吳士存指出，菲律賓軍艦在仁愛礁非法「坐灘」長達25年，可以斷定船底已經嚴重鏽蝕甚至腐爛，很可能難以用拖船拖離現場。所以最有可能採取的處理方式是「就地切割」。

南海仲裁案裁決日前滿八周年。華陽海洋研究中心、中國南海研究院、中國國際法學會本月11日在北京聯合發布「南海仲裁案裁決再批駁」報告，指出仲裁裁決存在重大謬誤和瑕疵。吳士存當時說，在南海地區爆發大規模軍事衝突是不可能的，小規模、偶發性、擦槍走火事件發生的可能性則呈上升趨勢。