三中全會｜人民日報：深化改革要守正根本　不能硬套西方理論

中共第20屆三中全會15日開幕，會議為期四天，現正於北京召開。官媒《人民日報》今（17）日在頭版刊登文章，指出全面深化改革的廣度與深度前所未有，要做到須要守正，即加強黨對改革的領導，強調不能把西方理論生搬硬套。



為呼應今屆三中全會主題「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」，《人民日報》17日於頭版刊登題為「為全面深化改革提供強大思想武器」文章。

文章指出，全面深化改革是實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，其廣度和深度前所未有，難度可想而知。

中共第20屆三中全會從15日至18日在北京舉行，會議主題為「研究進一步全面深入改革、推進中國式現代化問題」。(VCG)

至於如何做到全面深化改革，文章首先提列要守正，並指曾經有一個時期，一些敵對勢力和別有用心的人在那裡搖旗吶喊、製造輿論、混淆視聽，有的人把改革開放定義為往西方「普世價值」、西方政治制度的方向改，否則就是不改革開放。

文章引述總書記習近平的話表示，這是偷換概念，曲解改革，強調改革開放是有方向、有立場、有原則，並指出不斷推進改革不是為了迎合某些人的掌聲，不能把西方的理論、觀點生搬硬套在自己身上。

文章指出，守正必須加強黨對改革的領導，形容守的是本和根，才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，認為改革必定要觸及深層次利益格局的調整和制度體系的變革，必定會面臨這樣那樣的風險挑戰；「最核心是堅持和改善黨的領導、堅持和完善中國特色社會主義制度，偏離這一條就南轅北轍」。