打風｜廣東沿岸將迎「雙颱風」　當局啟動防風Ⅳ級應急響應

廣東即將迎來「雙颱風」，當局目前已啟動防風Ⅳ級應急響應。



廣東即將迎來「雙颱風」。（網上圖片）

中央氣象台7月19日下午3時發布的颱風公報稱，南海熱帶低壓當日下午2時中心位於海南省三沙市（西沙永興島）東偏南方向約680公里，中心附近最大風力6級。

預計該低壓將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度緩慢加強，可能於7月20日至21日發展為颱風，並將於7月22日在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸，登陸時強度可達熱帶風暴級（8-9級，20-23米/秒），屆時廣東的風雨影響將有所加大。

除了南海熱帶低壓外，目前位於菲律賓以東洋面的另一個熱帶擾動可能於7月21日至22日發展為編號颱風，以後趨向台灣東部海面。

颱風將於7月22日在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸。（中央氣象台）

除了南海熱帶低壓外，目前位於菲律賓以東洋面的另一個熱帶擾動可能於7月21日至22日發展為編號颱風。（中央氣象台）

廣東氣象台預計，受熱帶低壓影響，7月21日至23日，廣東中西部市縣和海面有一次較明顯風雨過程。其中，7月21日至22日粵西和珠江口西側沿海市縣平均風5-7 級、陣風8級。

鑒於當前形勢，根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和廣東省防總有關規定，廣東省防汛防旱防風總指揮部決定於7月20日13時啟動防風Ⅳ級應急響應。

目前，兩個颱風強度均為熱帶低壓。（中央氣象台）

而受天氣影響，瓊州海峽客滾輪於2024年7月21日9時起全線停運，預計停運持續到7月22日夜間，具體復運時間視瓊州海峽風力情況而定。此外，廣鐵亦將對過海普速列車採取調整運行區段、停運等措施。

值得注意的是，目前兩個颱風距離相對較近，容易形成「雙颱風互旋」效應，由此颱風的強度、路徑仍有變數，外出務必及時關注天氣消息。