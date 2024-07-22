加強意識形態風險防控　內地多地傳緊急排查海外遊學團

防止意識形態汙染，暑假來臨，河南、瀋陽、甘肅等多地據傳發布緊急通知，要求排查中小學生海外研學團參與情況。通知顯示，將對相關項目「潛藏的意識形態風險」開展全面排查，重點整頓「推崇西式政體、美化西方文明」等內容。



台媒《聯合報》報道，甘肅臨夏市教育局官方微博發布消息指，當地已上報海外研學摸排情況報告。社交平台上內地學生家長也發出校方群發通知，內容為提醒大家謹慎對待境外研學旅遊等活動。

據一份在B站和新浪微博流傳的河南省教育廳紅頭文件顯示，為落實教育部工作要求，當地教育部門和文旅部門需協同合作，對中小學生「海外研學團」進行全面摸底排查。同時全面排查整頓此類項目「潛藏的意識形態風險」，依法依規堅決處置，加強研判和規範管理。

內地多地近日傳出，地方教育局緊急要求排查中小學生海外研學團參與情況。（微信公眾號）

這份落款為7月10日通知還提及，中小學準備開展研學活動的，要將擬定方案上報教育部門審核。通知要求校方提醒家長審慎選擇赴境外的研學旅遊、「人文交流」、「英語學習」、「夏令營」等活動。而另一份網傳的瀋陽市教育局緊急通知也顯示，要「加強意識形態風險防控」，加強中小學生海外研學項目的規範管理。

內地自媒體公眾號「ATT研究」7月14日發文指出，根據朋友圈，至少上海、甘肅、河北、廣西等地的家長都收到了類似摸排通知。

一名上海家長7月8日發出前幾天學校班主任群發的摸排通知，通知上寫著「謹代表學校提醒大家對境外研學旅遊等活動持謹慎態度，不為孩子報名參加各類機構自行開展的「支教研學」類活動，如有類似情況及時透過班主任告知學校」。

該位家長配文寫道：「雖說我對境外研學一直持謹慎態度，但是官方發聲還是第一次見到，發生了什麼事啊？有知道的嗎？」。該貼文評論區內，一名山西家長12日留言稱，已收到學校連發兩次通知，還專門點了一個研學機構的名字，提醒家長如果去了要緊急跟班主任聯繫，「不知道發生了什麼」。