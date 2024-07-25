河南的士墜河致三姐弟溺亡　司機無視禁止標誌涉過失致死被批捕

近日，河南南陽一輛的士墜河，導致三姐弟溺亡。周四（25日），通報指出，涉事司機無視禁止過河警示標誌，擅自涉水過河，造成事故，已被檢察機關以涉嫌過失致人死亡批捕。



事發於7月16日淩晨4時左右，通報指，當該輛河南漯河（豫L）牌照的士行至河南省南陽市方城縣小史店鎮後劉莊村大梁莊組西漫水橋時，50歲男司機蘇某東無視當地村委因連降暴雨河水猛漲設置的禁止過河警示標誌，擅自涉水過河，導致車輛墜河。之後蘇某東自救上岸，車上3名乘客失聯。

接報後，小史店鎮黨委政府立即組織公安、消防、應急、醫院等部門以及鎮村幹部共150多人進行現場救援。經全力搜救，至17日下午5時30分，找到3名落水乘客，他們是三姐弟，分別是24歲女子葉某籠、17歲女子葉某慧及16歲男子葉某碩，但均不幸溺亡。

事發漫水橋上只有2根警示石樁立著，另一根已斷裂，其餘被水沖走。（澎湃新聞）

經公安機關初步調查，該事件為意外事故，司機蘇某東具有不可推卸的責任。7月22日上午，蘇某東已被檢察機關以涉嫌過失致人死亡批捕。

事件發生後，小史店鎮對此高度重視，第一時間成立處置專班，主動聯繫遇難者戶籍地鎮村及其家屬做好善後處置。對其到小史店處置善後事宜的家屬，全部免費吃住。安排鎮機關幹部耐心疏導家屬情緒，輪班陪護安撫，並安排衛生院醫護人員對家屬進行現場護理，120救護車隨時待命。積極幫助申請意外傷亡救助，並組織鎮政府幹部募捐。同步成立由鎮政府主要負責人牽頭，司法所、政府法律顧問參與的法律政策咨詢組，在方城縣法院、交警隊等方面的幫助指導下，為其家屬提供法律政策幫助，並引導其家屬尋找信任的專業律師，支持其向有關責任方依法索賠。