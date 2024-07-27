蘋果iPhone在華銷量跌出前五　不敵國產品牌

蘋果iPhone手機今年第二季在中國的銷量不敵國產品牌，跌出前五，為4年來首度。報道指，在中國智能手機市場整體呈現成長趨勢下，iPhone的出貨量與市佔率都下降，凸顯蘋果在中國市場面臨壓力。



據《第一財經》周四（26日）引述研究機構IDC報告指，蘋果iPhone手機在第二季出貨量下降3.1%，在中國市場銷量排名跌出前五。而前一日市場研究機構Canalys的報告亦顯示，第二季蘋果iPhone出貨排名退至第六，市佔率降去年同期下降2%，佔比14%。而在第二季，中國手機排名前五的品牌，分別是Vivo、OPPO、榮耀、華為和小米。

Canalys數據顯示，截至6月，蘋果iPhone在中國的總出貨量為970萬部，低於去年同期的1040萬。相比之下，得益於4月推出的新款Pura 70系列，華為手機出貨量在本季較去年同期成長41%至1060萬部。

蘋果在中國市場面臨壓力。（資料圖片）

報道又指，中國智能手機市場已連續三季成長，IDC數據顯示，第二季出貨量重回7000萬部以上，增長8.9%至7160萬部。Canalys研究分析師鐘曉磊表示，國產廠商已經展現出市場領導地位，今次是史上首次前五排名都由國產品牌占據，又指蘋果在中國市場面臨成長壓力，並積極專注於優化渠道管理。

今年，蘋果已加強了中國市場的折扣力道，以吸引消費者，提振銷量。在5月一場促銷活動中，蘋果部分iPhone機型降價幅度高達2300元人民幣。