北京中軸線歷時12年成功申遺　13世紀始建　由故宮天安門等組成

「北京中軸線」申遺成功，至此，中國世界遺產總數達到59項。



「北京中軸線」申遺成功。（人民日報）

周六（27日），在印度新德里召開的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會通過決議，將「北京中軸線——中國理想都城秩序的傑作」列入《世界遺產名錄》。

據《人民日報》報道，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於13世紀，形成於16世紀，此後經不斷演進發展，形成今天全長7.8公里、世界上最長的城市軸線。

「北京中軸線」由古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等五大類遺存共同組成，其選址、格局、城市形態和設計體現了《周禮·考工記》所記載的理想都城範式，展現了中國古代王朝制度和城市規劃傳統，見證了北京城市的發展演變。

「北京中軸線」。（人民日報）

「北京中軸線」。（人民日報）

「北京中軸線」。（人民日報）

「北京中軸線」15個遺產構成要素自北向南依次為，鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群（天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、國家博物館和人民大會堂）、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門，遺產區面積589公頃，緩衝區面積4542公頃。

聯合國教科文組織世界遺產委員會認可，「北京中軸線」符合世界遺產標準，其所體現的中國傳統都城規劃理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻；作為中國傳統都城中軸線成熟階段的傑出典範，代表了世界城市歷史中的一種特有類型，並認可「北京中軸線」的完整性、真實性和保護管理狀況。

北京中軸線保護管理規劃。（人民日報）

世界遺產委員會表示，「北京中軸線」的真實性體現在其作為都城核心的延續性，天安門廣場及建築群是「北京中軸線」發展的重要組成部分，認可保持其現有形式的必要性。

北京中軸線申遺歷時12年，分申遺啟動階段（2012年至2016年），全面加速階段（2017年至2021年），攻堅沖刺階段（2022年至2024年）。2024年5月30日，國際古跡遺址理事會形成評估報告，作出將「北京中軸線」直接列入《世界遺產名錄》的最高評估結論，為申遺成功奠定了堅實的專業基礎。