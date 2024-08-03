人事變動｜建軍節之際　北部南部戰區換司令員　吳亞男黃銘出任

遼寧八一軍政座談會7月31日在瀋陽召開，慶祝解放軍建軍97周年，原中部戰區司令員黃銘以北部戰區司令員身份出席，南部戰區司令員由62歲的陸軍上將吳亞男履新。



公開資料整理，黃銘今年61歲是江蘇宜興人，長期在瀋陽軍區服役，軍改後曾任第41集團軍軍長、第81集團軍首任軍長。他後來擔任陸軍副司令員、陸軍參謀長、中部戰區司令員。

黃銘曾在「9·3」抗戰勝利日率隊接受檢閲。（中國陸軍微信公號）

黃銘曾任瀋陽軍區機械化師師長、第16集團軍參謀長。 他於2014年7月晉升少將。再於2017年7月，擔任中部戰區陸軍第81集團軍首任軍長。後來再晉升為陸軍副司令員。

此前擔任北部戰區司令員的是王強上將。有傳原北部戰區司令員、空軍上將王強，調任中部戰區司令員。

黃銘曾任瀋陽軍區機械化師師長、第16集團軍參謀長。（新浪新聞）

吳亞男調任南部戰區司令員

廣東省委書記黃坤明7月31日率團到南部戰區機關走訪慰問並出席廣東省八一擁軍慰問座談會，前中央軍委聯合參謀部副參謀長吳亞男首次以南部戰區司令員身分出席會議。吳亞男上將已擔任南部戰區司令。

吳亞男出生於1962年8月，河北石家莊人，曾任北部戰區副司令員兼陸軍司令員、中部戰區司令員等職。此次是接替前南部戰區司令員王秀斌，王秀斌目前去向不明。

吳亞男上將已擔任南部戰區司令。（網絡圖片）

2022年1月21日，吳亞男晉升上將，並首次以中部戰區司令員的身份亮相。而先前擔任中部戰區司令一職的正是與黃銘在2015年一起擔任將軍領隊的吳亞男。 2023年1月，吳亞男調任中央軍委聯合參謀部副參謀長，黃銘接任成為第5任中部戰區司令員，並晉升上將軍銜。

值得一提的是，2015年9月3日，在紀念抗日戰爭勝利70週年閱兵中，黃銘和吳亞男擔任了「平型關大戰突擊連」英模方隊領隊。抗戰時期，「平型關大戰突擊連」所在部隊隸屬於八路軍第115師343旅。平型關戰役中，115師一舉殲滅1000多名日軍，威名天下揚。