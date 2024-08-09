外交部六千字報告控美國民主基金會：資助亂港份子、扶持台獨勢力

外交部今（9）日透過官網發布六千多字長文報告，點名美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy, NED）長期以「促進民主」為幌子，「扶持台獨分裂勢力」、渲染「今日烏克蘭，明日台灣」虛假敘事，並勾結「反中亂港勢力」，為亂港份子提供支持等，在全球推動顛覆活動，嚴重干涉他國內政，對國際和平與穩定構成了巨大威脅。外交部強調，NED已成為美國政府進行政治干預的「白手套」，其惡行劣跡令人髮指，國際社會應提高警惕，共同抵制這一破壞性力量。



外交部指出，NED雖然自稱是「非政府組織」，實際上卻是在美國政府的支持下進行活動的工具。該組織成立於1983年，最初由美國政府推動設立，旨在透過「推動民主」的名義，在世界各地開展顛覆他國政權的活動。NED的資金幾乎全部來自美國國會的撥款，其運作和項目設計均需經過美國政府的批准和指導，並受到美國國務院和駐外使館的監督。這使得NED不僅僅是一個「非政府組織」，而是美國政府在全球推動「和平演變」和顏色革命的主要工具。

2022年3月29日，蔡英文（右）在總統府接見美國國家民主基金會執行長威爾遜（左），盼望強化全民動員防衛。（台灣總統府）

報告特別提及，NED的前身實際上是美國中央情報局（CIA）進行秘密行動的延續。冷戰時期，CIA透過所謂的民間志願者組織支持東歐國家的反對派活動，企圖推動這些國家內部的「和平演變」。隨著這些活動逐漸曝光，美國政府為了掩飾其干涉行徑，轉而支持NED的成立，並以公開的方式繼續這些顛覆行動。

顏色革命的幕後推手

外交部在報告中揭示了NED在世界各地策動顏色革命的事實，指控NED透過資助非政府組織、媒體機構和反對派勢力，直接參與了包括伊朗、烏克蘭、朝鮮等國的顛覆活動。在伊朗，NED利用社群媒體和反政府組織，散布虛假信息，煽動民眾情緒，試圖推翻伊朗合法政府。烏克蘭的「橙色革命」和「廣場革命」也都有NED的深度介入，該組織向烏克蘭反對派提供大量資金，推動社會動亂，加劇國內矛盾。

烏克蘭2004年發起的一次橙色革命，民眾舉起了橙色旗幟，穿起了橙色的衣服。（路透社）

此外，NED還將其顛覆活動擴展至中東和北非地區。自「阿拉伯之春」以來，NED透過資助當地的非政府組織和所謂「民主人士」，鼓動民眾反抗現政權，試圖透過顏色革命實現美國的地緣政治目標。這些行徑已對多個國家的穩定和安全造成嚴重損害。

破壞中國統一的黑手

在涉台涉港方面，外交部指出，NED長期以來積極勾結台灣和香港的分裂勢力，試圖破壞中國的主權與統一。NED多次資助「台獨」組織，支持其在國際上散播分裂言論，並推動所謂的「台灣民主」運動。2022年，NED更是夥同台灣民進黨當局，召開「世界民主運動」大會，企圖在國際上制造「今日烏克蘭，明日台灣」的錯誤認知，挑動國際社會對中國的敵意。

2022年10月25日，台灣民間團體組成的「兩岸和平發展論壇」在「世界民主運動」全球大會台北會場前抗議，呼籲台灣應該清醒的抵制美國國家民主基金會的迷魂湯，不要自迷迷人、誤人誤己。（兩岸和平發展論壇提供）

在香港，NED透過資金援助和輿論操控，積極支持「亂港」勢力，煽動社會動亂。特別是在2020年的香港反修例風波中，NED向多個反中亂港組織提供31多萬美元資金和公開支持，助長了社會分裂和暴力行為。這些行徑不僅嚴重危害了香港的繁榮穩定，也對中國的國家安全構成了直接威脅。

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煽動分裂、破壞穩定的全球網絡

此外，外交部進一步揭示了NED在全球扶持反華勢力的行徑，如NED透過長期資助所謂的「世界維吾爾代表大會」等反華組織，支持其在國際上散播針對中國的虛假信息，抹黑中國的民族政策和發展成就。此外，NED還與「藏獨」勢力密切合作，多次資助「藏獨」組織的活動，試圖在國際上制造「西藏獨立」的輿論氛圍。

這些活動不僅影響了中國的國際形象，更破壞了全球的和平與穩定。NED的行徑已經超出了單純的「推動民主」的範疇，成為了煽動分裂、破壞他國穩定的全球網絡。

2012年，時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）在美國總統辦公室簽署一項針對俄羅斯官員人權問題的制裁法案，當時美國國家民主基金會主席在列。（Reuters）

外交部這份報告點名，NED的這些行徑已經引起了國際社會的廣泛關注和強烈譴責。包括俄羅斯、伊朗等國家在內的多個政府已經公開譴責NED的干涉行為，並採取措施限制其在本國的活動。俄羅斯更是在2015年將NED列為「不受歡迎的組織」，全面禁止其在俄境內的活動，並指責其試圖破壞俄羅斯的國家穩定。

外交部強烈呼籲國際社會進一步認清NED的真實面目，採取有效措施抵制其干涉行為，共同維護世界的和平與穩定。聲明最後強調，世界各國有權自主選擇符合自身國情的發展道路，任何國家都不應以「民主人權」為幌子，干涉他國內政，挑動意識形態對立。和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類的共同價值，國際社會應在相互尊重和平等相待的基礎上，共同為全人類的進步與福祉作出貢獻。