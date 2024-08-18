福建漁船金門海域沉沒致1死3失蹤　官方：曾與汕尾籍船只發生碰撞

8月16日12時起，福建大部份海域結束伏季休漁，漁船出海作業。



一艘中國大陸籍漁船「閩龍漁60877」8月17日凌晨4時許在金門東碇島附近被撞沉沒。船上7人落水，3人獲救，1人死亡，還有3人失聯，正在搜救中。福建漳州市官方表示，沉沒前與一艘廣東汕尾籍船只發生碰撞。



據《新京報》報道，18日14時許，漳州市海上搜救中心表示，沉沒船只為「閩龍漁80677」，目前仍在搜救3名失聯人員。漳州市海洋與漁業預警中心工作人員介紹，沉沒前一艘廣東汕尾籍船只曾與該船發生碰撞。目前，汕尾籍船只已停靠在港尾漁港，碰撞發生的原因正在調查。

一名失聯船員的姐姐說，8月16日12時過後，當地結束伏季休漁，弟弟跟隨船老大一同出海捕蟹。17日1時許，弟弟給友人發消息說，即將去放螃蟹網，隨後失聯。她聽鄰近船只的船員說，弟弟所在漁船的定位信號於淩晨3時左右消失。她還表示，汕尾籍船只長度超過40米，沉沒船只長度不到30米，汕尾籍船只頭部「撞壓得很厲害」。

目前，沉沒船只的船老大和另兩名船員已經獲救。船老大的家屬表示，船老大正在協助搜救。出海時船上一共有7人。此次出海的時間不確定，「根據潮水大小（而定）」。

台灣海巡署則指，正和陸方共同搜救中。（台灣海巡署）

漳州市海上搜救中心工作人員介紹，目前已經派出海事執法船艇「海巡0801」在現場指揮搜救，另有三條中國漁政的船只在海上搜救。另外，台灣海巡署與陸方正共同搜救失聯人員。