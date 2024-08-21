《黑神話：悟空》首發全球矚目　山西實地取景引玩家「聖地巡禮」

國產單機遊戲《黑神話：悟空》昨日（20日）正式發售。一經上線Stream同時上線人數達到119萬，超越《電馭叛客 2077》、《艾爾登法環》等作品的最高 Steam 同時上線人數，登上Steam榜首。

備受海內外關注的《黑神話：悟空》也被內地網民稱為新一代「國產之光」。為遊戲場景、人物提供了取景參考的山西，近日也收穫網民關注，有已迫不及待想要「聖地巡禮」。



今日（21日）外交部發言人毛寧在例行記者會上，也對《黑神話：悟空》受國際玩家青睞作出回應，表示這款遊戲取材於中國古典文學名著《西遊記》，這也反映了中國文化的吸引力。



《黑神話：悟空》的遊戲情節以中國四大名著《西遊記》為背景，並創造了一段新的故事，玩家角色為「天命人」，踏上驚奇危險的西遊之旅，探尋傳說真相。如《刺客教條（Assassin's Creed，中國大陸譯《刺客信條》）》在遊戲中1：1構建了現實中歐洲古建築等細節一樣，《黑神話：悟空》也在遊戲內大量復刻了山西的文物古建築。

《黑神話》中的小西天，與山西現實中的小西天。小西天，又名千佛庵，始建於明崇禎二年，坐落在山西鳳凰山懸崖峭壁之上。

《黑神話》中的亢金龍雕像，取材自山西，與現實中的對比。

《黑神話》中的亢金龍雕像，《黑神話》中的小西天就是山西現實中的小西天。還有山西大同的華嚴寺、善化寺、法華寺、九龍壁、關帝廟等，以及山西太原的雲岡石窟等。據內媒報道，目前不完整統計中，《黑神話》在全國各省市36個取景地中，山西省占27個。

據《時代周報》報道，在線旅遊平台飛豬數據顯示，遊戲上線當天（20日），山西旅遊熱度環比上月翻倍，其中玉皇廟、崇福寺、小西天、鐵佛寺、雙林寺等遊戲取景地熱度飆升。而美團數據顯示，8月20日，山西景區的旅遊熱度較上月成長156%，其中雲岡石窟、應縣木塔、鸛雀樓景區等遊戲取景地的旅遊熱度增幅最高。

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打卡動漫遊戲中的場景，拍攝與場景中相似角度的照片，被愛好者們稱為「聖地巡禮」，也是動漫大國日本旅遊業的一種獨特現象。日本政府也將「聖地巡禮」視作新型的內容產業，在吸引遊客的同時，在住宿、餐飲、商品銷售、導遊等領域創造大量就業崗位。

作為融合了文字、音樂、電影等各類藝術表現形式的遊戲，《黑神話》對山西古建築、雕塑有著比引發「聖地巡禮」的動畫更寫實的展現。疊加本就能引發廣泛共鳴的西遊主題，《時代周報》報道認為，《黑神話》很可能在山西引發更大規模的「聖地巡禮」，甚至吸引更多外國遊客。

自從2020年8月20日《黑神話》發布第一支預告片以來，對遊戲抱有極高期待的玩家群體已開始抽絲剝繭尋找遊戲內參考的文化元素。在美國、新加坡等國的外國玩家群體中，也掀起了一波西遊熱。

《黑神話：悟空》（PV擷圖）

《黑神話：悟空》（PV擷圖）

對此，有中國《黑神話：悟空》的遊戲玩家表示，希望山西能夠趁著這波熱度，接住這「潑天的福貴」開發「跟着悟空遊山西」等旅遊路線，也讓國際遊戲玩家們能來一趟中國「聖地巡禮」。

據此前媒體統計，《黑神話》銷量已經超過150萬份，而這些購買者及其家屬或將成為山西古建築的潛在遊客。8月20日上午10點，就在《黑神話》遊戲上線的同一時間，山西文旅也宣布將與《黑神話》開始聯動活動。雖然《黑神話》的爆火能為山西帶來多少遊客尚未可知。但目前在內地網絡，以及海外遊戲愛好者中，《黑神話：悟空》無疑是整個8月最受關注的話題。

另外，公開資料顯示，截至2023年，山西省共有古建築28027處，其中元以前的木結構古建築遺存495座，占全國總數的85%，明、清時期的古建築更是數量龐大，令人應接不暇。