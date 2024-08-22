鄧小平誕辰120周年座談會　習近平新評價：偉大國際主義者

新華社報道，中共中央22日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念鄧小平誕辰120周年。與110周年的座談會相比，鄧小平增加了「偉大國際主義者」的評價。



中共中央總書記、國家主席習近平強調，鄧小平是全黨全軍全國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，黨的第二代中央領導集體的核心，中國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，中國特色社會主義道路的開創者，鄧小平理論的主要創立者，為世界和平和發展作出重大貢獻的偉大國際主義者。他對黨、對人民、對國家、對民族、對世界作出了突出貢獻，功勳彪炳史冊、永勵後人。



1992年1月，鄧小平南巡標誌著中國改革開放第二次浪潮的掀起。（中新社）

習近平指，鄧小平為黨領導的民族獨立和人民解放事業、建立新中國作出卓越貢獻，為社會主義制度建立和社會主義建設開展了卓有成效的工作。「文化大革命」結束後，他作為黨的第二代中央領導集體的核心，帶領黨和人民實現了偉大歷史轉折，推動實現了馬克思主義中國化新的飛躍，開闢了社會主義現代化建設新局面，確立了實現祖國完全統一的正確路徑，堅定捍衛了光輝的社會主義旗幟，成功開創中國特色社會主義。

習近平指，鄧小平留給我們最重要的思想財富，就是以他為主創立的鄧小平理論。鄧小平理論是馬克思主義中國化時代化的重要里程碑。新時代新征程，我們必須繼續深入學習運用鄧小平理論，完整、準確理解它的科學內涵、核心要義，既堅持鄧小平基於社會主義規律性認識提出的重大結論、基本觀點、正確主張，又善於根據不斷變化的情況，正確把握理論的精髓和實質，用以解決現實問題，做到堅持真理不動搖、指導實踐不偏離。

習近平指，要始終堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，始終堅守馬克思主義這個魂脈、中華優秀傳統文化這個根脈，善於借鑒吸收人類社會一切優秀文明成果，不斷探索真理，深入研究推進中國式現代化的實際問題。

習近平指，要緊緊圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業這個中心任務，繼往開來，奮發進取。要堅持守正創新，進一步全面深化改革，不斷為中國式現代化提供強勁動力和制度保障。要緊緊抓住高質量發展這個首要任務，完整準確全面貫徹新發展理念，統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，加快建設現代化經濟體系，推進高水平科技自立自強，大力發展社會主義先進文化，形成物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生的良好局面。

習近平指，要堅持人民至上，發展全過程人民民主，建設更高水平的法治中國，堅持在發展中保障和改善民生，推動全體人民共同富裕不斷取得更為明顯的實質性進展。要推進高水平對外開放，穩步擴大制度型開放，推動共建「一帶一路」高質量發展，統籌開放和安全，維護國家主權、安全、發展利益。要堅定不移推進全面從嚴治黨，健全全面從嚴治黨體系，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，確保黨永遠不變質不變色不變味，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

1977年，鄧小平決定恢復高考。這是1977年高考時北京考點的情景。（VCG）

貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治

習近平指，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，支持和推動香港、澳門進一步融入國家發展大局、實現更好發展。我們要堅定不移貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，堅定不移反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整。

習近平強調，中國是維護世界和平的堅定力量。我們要始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，推動構建人類命運共同體，弘揚全人類共同價值，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，不斷以中國式現代化新進展為世界提供新機遇。