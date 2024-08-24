美國約翰遜號穿越台海　38架解放軍機12艘解放軍艦四面環台

美國海軍第七艦隊（United States Seventh Fleet）22日在社交網站X（前稱Twitter）發文稱，「約翰遜號」例行（routine）通過台灣海峽，稱途經根據國際法規定的公海自由航行和飛越的海域。



台灣軍方則稱「連兩日偵獲超過20架次解放軍機擾台」，台灣軍方24日公布最新解放軍機動態，23日上午6時一直到24日上午6時，又有38架次解放軍機出海活動，其中19架次逾越中線，四面環台，最近離基隆僅42浬，另有12艘解放軍艦持續在台海周圍活動。



解放軍東部戰區新聞發言人李熹8月22日表示，美國「約翰遜號」導彈驅逐艦（USS Ralph Johnson）22日過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。

台灣軍方今公布最新解放軍機動態，23日上午6時一直到24日上午6時，陸續偵獲計38架次解放軍機出海活動，其中19架次逾越中線，進入北部、中部、西南、東南、東部空域，另有12艘解放軍艦持續在台海周圍活動。

對此，台灣國防部表示，台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。台灣行政院8月22日通過2025年度中央政府總預算案，國防預算整體規模來到6470億元創新高，創下歷年新高。

另外政院也核定潛艦計畫規劃，執行時間為2025年至2038年，預算2840億元，籌建新式潛艦量產艦解放軍7艘，其中114年度編列20億元。在野黨則質疑，海鯤號都尚未海試，編列這麼多預算是要規避監督？