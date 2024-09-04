Airbus大白鯨運送兩架H175直升機抵青島　跨國「東遊記」創3紀錄

Airbus官方微博發布消息，9月1日凌晨，一架「大白鯨」A300-600ST超大型運輸機成功降落在山東青島膠東國際機場，運送兩架H175直升機即將交付給交通運輸部。



大白鯨運送2架H175直升機，9月1日抵山東青島。（Airbus官微）

這架大白鯨從Airbus位於法國的直升機工廠起飛，經歷約13500公里的跨國飛行後順利抵達青島。Airbus官方微博指出，此次運抵青島，創下了三個大白鯨的首次：首次執行運送H175直升機、首次執行飛往中國的任務、首次向中國運輸直升機。

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途曾降落香港機場。（微博「空中客車」）

據介紹，大白鯨運輸機以5%的可持續航空燃料（SAF）飛行，路線途經法國馬賽、埃及開羅、阿曼馬斯喀特、印度海德拉巴和泰國曼谷，最後經過香港機場入油，最終抵達青島。

8月31日，「大白鯨」晚上6時許到抵香港機場。（吳軒授權使用）

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島，中途將降落香港機場。（微博「空中客車」）

根據公開資料，H175直升機是Airbus超中型直升機系列中的重要成員，自2015年起投入運營，主要用於搶險救災、海上通勤和搜索救援等多種任務，並在全球累計飛行超過23萬小時。本次運送的H175將進一步強化中國在交通運輸和公共服務領域的能力。

空中巴士特殊運輸機「大白鯨」展開「東遊記」，運送兩架直升機到中國青島。（微博「空中客車」）

Airbus「大白鯨」因其外觀酷似鯨魚而得名，全球僅有5架，該型飛機以其超大貨艙和靈活的裝載能力，專門用來運送飛機部件和超大貨物。Airbus也在2018年推出了新型「超級大白鯨」，計劃逐步替代舊款大白鯨。

這次的運輸任務標誌著Airbus運輸服務向中國市場進一步擴展，並為Airbus大白鯨的未來運輸計劃奠定了基礎。