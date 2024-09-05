福建艦第四次海試啟航　電磁彈射與艦載機起降測試備受矚目

國產第三艘航空母艦福建艦再度成為全球軍事界的焦點。據新加坡《聯合早報》報道，福建艦於本月3日再次離開長江口，開始其第四次海試，外界普遍預期，這次海試將進行備受期待的電磁彈射裝置測試，並進一步驗證艦載機起降的技術能力。這也是中國海軍在航空母艦領域的一大技術考驗。



根據上海海事局此前發布的「滬航警695/24」航行警告，長江口大型船舶深水航道出口將於今早實施交通管制，與福建艦前三次海試所發的航行警告基本一致。隨著社交媒體上流傳的照片顯示，福建艦已順利啟航，並搭載了殲-15D電子戰機和空警-600預警機的全尺寸模型各一架，顯示此次海試可能進行艦載機起降測試。

5月8日下午3時許，中國第三艘航空母艦福建艦完成為期8天的首次航行試驗任務，順利返回上海江南造船廠碼頭。試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統裝置一系列測試，達到了預期效果。下一步，福建艦將按既定計畫開展後續試驗工作。（新華社）

報道指出，殲-15D電子戰機的模型上掛載了電子戰吊艙，顯示出它不同於常規的殲-15型號，引發外界對此次測試進一步探索中國航母電子戰能力的期待。此外，照片顯示，福建艦甲板上還曾出現長方形陰影，表明該艦的電磁彈射器後方的擋焰板曾經進行過竪起測試，進一步驗證了該裝置已進入海上測試階段。

福建艦自今年5月起已展開三次海試，海試內容逐步深入。第一次海試於5月1日至8日進行，為期8天，主要測試航母自身的動力與電力系統；第二次海試於5月24日至6月11日進行，為期19天，重點在於遠海動力測試；第三次海試則於7月4日至26日展開，共23天，據信進行了艦載機伴飛及模擬著艦等相關項目測試。

6月11日，國產第3艘航母福建艦完成第2次海試後返航。（觀察者網）

根據航空母艦測試的常規流程，專家普遍預測，第四次海試的重點將集中於艦載機的起降，特別是技術挑戰最大的電磁彈射系統。儘管福建艦汲取了美國「福特」級航母的經驗，並在地面進行了大量測試，但海上環境的高溫、高鹽與高濕，可能對該系統的穩定運行造成影響，這一點仍需在實際測試中加以驗證。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受《聯合早報》採訪時指出，根據福建艦此前的測試項目，電磁彈射器的表現將成為此次海試的核心關注點，尤其是該系統能否支持艦載機的頻繁起降，這將對福建艦的實戰能力產生重大影響。此外，福建艦採用的是平直甲板設計，而非與遼寧艦和山東艦類似的滑躍式甲板，這意味着其排煙系統可能對艦載機起降有影響，這一問題也需在測試中進一步觀察。

曾有內媒分析指出，隱形艦載機殲-35很可能是首架在福建艦上測試電磁彈射的艦載戰機。（騰訊網）

在此前的海試期間，福建艦甲板上曾見到四架全尺寸的艦載機模型，除了此次海試搭載的殲-15D與空警-600外，還有疑似殲-35隱形戰機和教-10教練機的模型，這些模型的位置不斷調整，顯示中國海軍可能正在測試航母甲板上艦載機的運行動線。林穎佑強調，航母甲板是一個相對狹小且危險的操作空間，固定翼艦載機的起降不可能在一次海試中全部完成，因此預計先進行成熟機型如殲-15和教-10的起降測試，然後才會進行空警-600等新型機型的測試。

與此同時，外界對福建艦的海試進程充滿期待。與山東艦從首次海試到正式服役耗時1年7個月相比，福建艦的技術更為先進且複雜，預期其海試時間將會更長。這次海試能否圓滿完成，電磁彈射系統的表現將成為關鍵指標，甚至可能影響到未來中國海軍的航母戰略部署。