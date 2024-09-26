曾｢妄議黨中央大政方針｣　黑龍江人大常委會原副主任李顯剛被批捕

撰文：陳進安
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據最高人民檢察院周四（26日）消息，黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任李顯剛涉嫌受賄、貪污一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、貪污罪對李顯剛作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，李顯剛1963年2月出生，為在職研究生，管理學博士，曾在原農業部工作，歷任農業部農村合作經濟指導司農民負擔管理處處長，農業部農民負擔管理辦公室副主任，農業部農村經濟研究中心副主任等職。

離開原農業部後，李顯剛任全國人大常委會辦公廳副局級秘書，2000年任中央辦公廳秘書局正局級秘書。2005年他空降黑龍江，歷任省委副秘書長、雙鴨山市市長、雙鴨山市委書記等職，2013年任省政府秘書長，2018年任省人大常委會副主任，直到2024年3月17日任上被查。

據中央紀委國家監委網站9月11日消息，李顯剛嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報稱，李顯剛喪失理想信念，背棄初心使命，妄議黨中央大政方針，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，利用職權違規為他人職務晉升調整提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮金，大搞錢色交易；規矩意識缺失，違規打探巡視信息，違規留存涉密文件；道德敗壞；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、案件處理等方面謀利，並非法收受巨額財物；侵吞公共財物。

李顯剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、貪污犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予李顯剛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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