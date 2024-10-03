黎巴嫩生活23年華人拒撤離：目前生活照舊　中東不是只有戰火

中東局勢緊張，以色列繼續對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進行空襲，也令當地華人的處境受到關注。10月2日，在黎巴嫩生活23年的華人趙穎接受《封面新聞》採訪時表示，有預料到戰事會升級，街上流離失所的人越來越多，不過自己所在的區域生活一切照舊，並透露中國撤僑行動早於當地其他使領館。



10月2日深夜，黎巴嫩貝魯特南郊遭空襲後冒出火光及濃煙。（Reuters）

趙穎生活在黎巴嫩首都貝魯特的東北區域，目前衝突升級已十多天，她表示，有預料到戰事會升級，現在逃離黎巴嫩南部和貝魯特南郊的人員越來越多，街上流離失所的人越來越多。不過，自己目前生活一切照舊，居住的區域聽不到炮聲，「附近的居民老百姓也是該幹什麽就幹什麽」，除9月23日受到影響外，她的生活沒有任何的改變，其丈夫依然在正常工作。

10月2日上午，趙穎還發布一段在家樓下購物的片段，顯示貝魯特一家超市井然有序，沒有物資短缺、物價上漲等情況。她又指，唯一的改變，就是他們會多關注一些新聞，「每天晚上都會坐在電視機前看」，整體看一下黎巴嫩哪個地方遭受了襲擊，然後了解黎巴嫩全境的情況如何。

貝魯特一家超市井然有序。（封面新聞）

沒有物資短缺、物價上漲等情況。（封面新聞）

對於外界關心的當地華人情況，趙穎表示，以色列剛開始轟炸貝魯特南郊地區的時候，確實有一些華人華僑生活在當地，能夠聽到明顯的爆炸聲，「爆炸的聲音好像就近在咫尺，當時把他們嚇壞了，也對局勢特別恐慌」。9月23日後，華人悉數進行緊急轉移，基本上都到了一個安全的區域。

每次發生爆炸後，趙穎都會讓華人華僑在群組報備自己的情況，關心每一位在黎華人華僑的安全問題。她又指，自從去年10月新一輪以巴衝突爆發後，黎巴嫩就沒有了團體遊客。但還是有一些自由行的中國遊客前往黎巴嫩和敘利亞，對此她都盡可能地提供了幫助，因她不希望任何中國人發生意外或者危險。

隨著衝突升級，為保護在黎中國公民人身財產安全，中國政府組織先後兩批撤僑，第一批69名在黎巴嫩的中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。10月2日，146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬搭乘國航包機安全抵達北京。

為保護在黎中國公民人身財產安全，中國政府組織先後兩批撤僑。（封面新聞）

趙穎介紹，中國的撤僑行動早於當地其他任何使領館。在撤僑行動中，駐黎使館人員迅速展開行動，整個過程安全有序。

已經在黎巴嫩生活23年的趙穎經歷過2006年的黎以衝突，她明確表示自己沒有要撤走的計劃。在其社交帳號上，依然是黎巴嫩隨處可見的美食美景，「中東不是只有戰火，還有美麗的黎巴嫩，希望這裏能早日太平」。