湖南校園內車禍致小學生1死2傷　警方立案偵查：肇事者為老師

10月12日，湖南洪江市有小學生在校園內遭老師開車撞倒，事故造成1名7歲女童死亡，2名學生受傷。警方已立案偵查。



10月13日，死者家長在網上發文稱，10月12日，女兒在校園內遭老師開車撞死，另有2名學生被撞傷，希望相關部門能夠主持公道，「校方為什麽讓私家車駕駛進入，讓我一夜之間天都塌了！那麽小小的校園，那麽好的視野，3個小朋友就這樣被無情捲入車底，我的愛女才7歲啊！」。

該名家長稱，女兒是他父母一手拉扯長大，這場車禍讓他的父母痛不欲生，年邁的媽媽一夜之間白頭。

家長發文稱，10月12日，其7歲女兒在校園內遭老師開車撞死。（極目新聞）

10月14日，洪江市雪峰鎮政府工作人員證實，10月12日，雪峰鎮中心學校發生一宗交通事故，一名學生不幸離世，2名學生受傷，傷者正在醫院治療，傷情穩定，「意外發生後，家長非常悲痛，我們能理解」。

工作人員續稱，市、鎮兩級領導非常重視，相關領導正在學校現場處理事件。相關部門會積極、妥善處理好此事。

涉事的雪峰鎮中心學校。（影片截圖）

洪江市教育局工作人員稱，事發後，相關負責人立即帶領職能部門趕赴現場，目前，此事正在調查、處理之中。懷化市教育局工作人員稱，已對接洪江市教育局，對妥善處理此事作出指導。

《極目新聞》報道，當地派出所工作人員稱，洪江市公安局已立案偵查，肇事司機為老師。