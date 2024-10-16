與私營企業主深度「捆綁」　貴州省紀委原副書記張平涉受賄被逮捕

據最高人民檢察院周三（16日）消息，貴州省紀委原副書記、省監委原副主任張平涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，經最高人民檢察院指定管轄，天津市人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張平作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，張平1964年8月出生，湖北南漳人，1986年7月參加工作，1988年5月加入中國共產黨，省委黨校研究生學歷。畢業於貴州省安順師範專科學校政教科政教專業，後進入貴州有機化工總廠工作，曾任該廠黨校教師和公安處刑偵科工作員。1990年11月，張平擔任貴州化工建設公司組織科幹事，1992年，其正式進入紀檢系統工作，成為中共貴州省貴陽市紀委幹部。

張歷任貴陽市紀委辦公室副主任（正科級）、貴州省紀委辦公廳主任科員、貴州省紀委監察綜合室副主任、貴州省監察廳副廳長等職務，2011年升任貴陽市委常委、市紀委書記，2014年11月擔任貴陽市委副書記。2016年11月轉任安順市人大常委會任主任、黨組書記，第二年又重回紀委系統，擔任貴州省紀委副書記，2018年2月擔任貴州省紀委副書記、省監察委員會副主任，直至被查。

張平簡歷照

10月7日，中央紀委國家監委網站通報，張平嚴重違紀違法被「雙開」。

通報稱，張平喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；無視組織原則，在組織進行談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受錢款；清廉底線失守，違規收受禮品禮金；違反工作要求，違規干預和插手執紀執法活動；執紀違紀，執法犯法，把組織賦予的權力當作謀取私利的工具，長期與私營企業主深度「捆綁」，大搞權錢交易，嚴重損害了紀檢監察幹部形象；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張平嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予張平開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

值得一提的是，張平還曾任貴州省紀委監委教育整頓領導小組副組長。2023年5月，貴州省紀委監委召開全省紀檢監察幹部隊伍教育整頓工作推進會，當時貴州省紀委副書記、省監委副主任、省教育整頓領導小組副組長張平出席會議並講話。會議提到，要堅決查處違紀違法問題，嚴肅認真清理門戶。