習近平視察火箭軍某旅：嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平17日到火箭軍某旅視察，強調要深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，把握戰略導彈部隊建設和作戰運用特點規律，堅持政治引領，強化使命擔當，埋頭苦幹實幹，推進部隊建設高品質發展，提升戰略威懾和實戰能力，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。



上午11時許，習近平來到火箭軍某旅，首先察看了該旅軍史長廊。該旅是一支有著50多年光榮歷史的戰略導彈部隊。黨的十八大以來，該旅在習近平強軍思想指引下，堅定舉旗鑄魂，大抓實戰化訓練，出色完成一系列重大任務。在反映部隊發展歷程、新時代全面建設的展板前，習近平詳細瞭解官兵學習黨的創新理論、加緊練兵備戰、弘揚優良傳統等情況。

10月17日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平到火箭軍某旅視察。這是習近平在察看裝備操作訓練情況時，同官兵親切交談。（新華社）

訓練場上，某型導彈整齊排列。這是該旅新換型的主戰武器裝備。習近平來到這裡，聽取武器裝備技戰術性能介紹，察看官兵操作訓練情況。看到官兵操作熟練、訓練有素、士氣高昂，習近平很高興。他同官兵合影留念，勉勵大家刻苦訓練、科學訓練、安全訓練，熟練掌握和用好手中武器，不辜負黨和人民重託。

隨後，習近平聽取該旅工作匯報，並行表重要講話。他強調，要推進中央軍委政治工作會議精神在部隊落地見效，突出本級黨委和領導幹部，緊密聯絡部隊實際，持續深化政治整訓，紮實抓好政治建軍各項工作。

要堅持黨對軍隊絕對領導，深化黨的創新理論武裝，把思想政治工作做到發射架下，確保部隊任何時候任何情況下都堅決聽從黨中央和中央軍委指揮。要嚴格落實民主集中制，嚴肅黨內政治生活，提高旅黨委領導力、組織力、執行力。

10月17日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平到火箭軍某旅視察。這是習近平察看該旅軍史長廊。（新華社）

要加強基層黨組織建設，增強按綱抓建和帶領官兵遂行任務能力，夯實部隊建設和戰鬥力基礎。要扭住思想根子問題加強討論辨析，嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風。各級黨委和機關要改進工作指導，搞好統籌協調，持續解決「五多」問題為基層減負，滿腔熱忱為官兵排憂解難，激發幹事創業動力活力。

習近平強調，要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，全面加強練兵備戰，把部隊作戰能力搞紮實，有力維護國家戰略安全和核心利益。要適應現代戰爭形態和作戰方式變化，緊貼作戰任務、作戰對手、作戰環境，有針對性加強新裝備、新技能、新戰法訓練，加強典型行動專攻精練。要加強配套建設，成體系形成實戰能力。要立足實際積極作為，探索創新戰略力量運用樣式和組織模式，把手中武器的戰略功能充分發揮出來。

張又俠等參加活動。