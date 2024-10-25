習近平莫迪5年來首次會晤　學者：中印關係回升幅度有待觀察

中國與印度因2020年邊境衝突造成的緊張局勢，近日終於達成解決協議。10月23日，國家主席習近平與印度總理莫迪在金磚峰會期間舉行雙邊會晤，這也是雙方五年來的首次會晤，外界高度關注兩國關係是否將進一步改善。中國專家分析指出，「中印關係已經走出低谷，但回升的幅度仍有待觀察」。



根據《澎湃新聞》報道，復旦大學國際問題研究院研究員林民旺表示，中印關係有緩和跡象，雙方在邊境問題上達成了解決方案，這與國際環境的變化密切相關。他強調，美國大選的結果不確定，促使印度在戰略上採取更靈活的姿態，而這也是印度放緩對華態度的重要原因。

習近平、普京與莫迪2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS）

林民旺指出，印度總理莫迪調整了外交方向，先是改善與俄羅斯的關係，現在也在推動中印關係的緩和。但他同時強調，印度目前的政策變化主要體現在邊界問題上，對於經濟等其他雙邊議題，印度仍未顯示出政策轉變的跡象。「這次會晤的長遠影響仍需觀察，但雙方領導人的積極表態令人樂觀」，林民旺補充道。

南京大學中國南海研究協同創新中心副教授馬博則在《環球時報》撰文指出，他近日參加了在新德里舉行的中印關係研討會，印度學者普遍認為邊界爭端是中印關係的重大障礙，而中國學者則強調，邊界問題並非中印關係的全部，應在適當位置進行管控。馬博表示，隨著雙方對話取得進展，這一障礙有望得到緩解，為中印關係的發展帶來更多空間。