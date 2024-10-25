｢民族資產解凍｣再現花招　吉林破獲｢福利中國｣詐案　涉眾逾10萬人

吉林警方近日成功破獲一宗「福利中國」民族資產解凍類詐騙案件，這個以電信網絡詐騙方式運作的跨國犯罪集團涉案金額龐大，受害人數超過10萬人。



內媒《澎湃新聞》報道，公安部今（25）日在北京召開專題新聞發布會，通報全國公安機關在打擊民族資產解凍類詐騙犯罪方面取得的成果。吉林省吉林市公安局副局長劉宏介紹了「福利中國」案的破案詳情。今年2月至8月，在公安部和吉林省公安廳的指導下，吉林市公安局成功破獲該省首例跨境「電信詐騙化」的民族資產解凍類特大詐騙案件，對400多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並成功從境外引渡回國7名紅色通緝人員，扣押涉案資金超過3000萬元（人民幣，下同）。

調查顯示，自2023年10月起，該團伙由主犯鄭某鋼帶領多名詐騙分子在境外設立詐騙據點，在國內招聘人員，偽裝成前國家領導人後代，以「國務院福利分房辦公室」的名義宣傳「福利政策」，並以低價購買「房票」換取房產為誘餌，透過虛假APP引誘群眾投資，導致10萬多人上當受騙。目前此案已移交檢察機關審查起訴。

公安部表示，近年來民族資產解凍類詐騙手法不斷翻新，犯罪分子利用國家政策名義編造虛假項目，打著「圓夢行動」、「盛世中華」、「中國共富」等旗號，偽造國家機構公文、證件、印章等，誘騙大量群眾投資或支付「項目啟動資金」、「會員報名費」。今年2月起，公安部部署全國公安機關開展打擊民族資產解凍詐騙專項行動，至今已破獲574宗案件，打掉247個犯罪團伙，抓獲4385名嫌疑人，涉案資金高達129.5億元。