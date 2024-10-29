神舟十九號出征轉運車輛首度換成「紅旗車隊」　車牌寫八字送祝福

今日（29日）上午，神舟十九號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開，發言人介紹，經任務總指揮部研究決定，神舟十九號載人飛船明日（30日）4時27分發射。據報道，今次航天員出征轉運車輛首次換成「紅旗車隊」，車輛的車牌上寫著「萬無一失 圓滿成功」。



此前，承擔中國航天員轉運任務的車輛，為豐田Coaster。而此次承擔航天員轉運任務的車輛是紅旗國悅禮賓車，車輛進行了針對性改裝升級。

此次承擔航天員轉運任務的車輛是紅旗國悅禮賓車，車輛進行了針對性改裝升級。（快科技）

車牌上寫著「萬無一失 圓滿成功」。（快科技）

從外觀上看，這次出征車隊的車輛比以往使用的加長了29厘米，並配備雙層靜音玻璃、地毯、冰箱，且減少了座椅，方便航天員穿著厚重航天服乘坐。而車牌上寫著「萬無一失 圓滿成功」，凝聚著對神舟十九號乘組滿滿的祝福。

擔任這次任務的「航1車」司機曾經4度承擔航天員出征轉運車駕駛任務。在新的車輛面前，其與同事們提前一個月就已經投入訓練，熟悉新車性能，並進行了安全駕駛、應急避險、特情處置、駕駛禮儀等內容的訓練。

出征車隊進行任務演練。（央視截圖）

車隊前方將有5輛禮賓摩托車護衛。（央視截圖）

屆時，車隊前方將有5輛禮賓摩托車護衛，是中國最高規格的禮賓之一。目前，發射任務各系統已經完成了相關功能檢查，並做好發射前的各項準備工作。

據中國載人航天工程辦公室消息，經任務總指揮部決定，執行神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。其中，蔡旭哲擔任指令長，其執行過神舟十四號載人飛行任務。

神舟十九號航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤（左）。（新華社）

而宋令東和王浩澤均為中國第三批航天員，且都是「90後」並首次執行飛行任務。宋令東入選前是空軍飛行員；王浩澤入選前則是航天科技集團有限公司航天推進技術研究院的高級工程師，是中國目前唯一的女航天飛行工程師，也將是第三位執行載人航天飛行任務的女性。