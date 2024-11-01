朱鎔基久未露面　近日罕見問候清華經管學院顧問　打破健康傳聞

96歲的前國務院總理朱鎔基久未露臉，有關其身體狀況的消息近期在X平台上流傳。不過朱近日罕見發聲，據「清華文科」微信公眾號周五（1日）消息，10月25日，朱鎔基問候了清華大學經管學院的顧問，這打破了相關傳言。



據「清華文科」的文章指，10月25日，清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議舉行，朱鎔基委託現任清華大學黨委副書記、校長（副部長級）李路明轉達了對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。

2018年10月，清華經管學院五任院長共同亮相，圖中央為朱鎔基。（微博@未來宏達商學院）

前國家副主席王岐山已接替朱鎔基擔任清華經管學院顧問委員會名譽主席，並且宴請與會者。這次會議有22名委員參會，包括18名海外和港澳台委員。會前，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在北京釣魚台國賓館會見了顧問委員會委員代表。

朱鎔基之子、中金公司前總裁朱雲來也出席了相關活動。顧問委員會主席、美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）等人亦作出發言，表示中國未來發展機遇眾多，願繼續擴大對中投資合作，實現互利共贏。

朱鎔基最後一次露臉是在2020年10月，當時網絡流傳醫護人員為朱鎔基慶祝生日的畫面。（微博@抹雲樓主）

朱鎔基已長時間未出現在公眾視野，接連缺席了2021年中共黨慶、中共20大開幕式以及今年中共建政招待會等活動。他最後一次露臉是在2020年10月，網上流傳他身穿紅衣現身一家醫院，被多位醫生環繞。當時正值新冠疫情期間，戴上口罩的醫生與護士準備了大蛋糕慶祝他92歲生日，部分醫護人員與他一同拍手，疑似在唱生日歌。

近期，有關朱鎔基身體狀況的消息在X平台上流傳，「清華文科」釋出的訊息，變相是打破了相關傳言。