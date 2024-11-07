司法部原副部長劉志強涉受賄　最高檢依法決定逮捕

據最高人民檢察院周四（11月7日）消息，司法部原黨組成員、副部長劉志強涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對劉志強作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



劉志強被決定逮捕。（網上圖片）

公開資料顯示，劉志強出生於1963年7月，山東鄄城人，曾在公安部工作多年，擔任過公安部外事局副局長、局長，國際合作局局長等職，2012年6月任青海省政府副省長、黨組成員，省委政法委副書記，省公安廳黨委書記、廳長。

2016年1月，劉志強任司法部黨組成員、副部長，2023年6月卸任。今年4月，劉志強被查，10月被開除黨籍。

通報指，經查，劉志強喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金及消費卡，利用職權或者職務上的影響為他人謀取利益，親屬收受財物；公器私用，將手中的公權力作為謀私斂財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、業務推廣、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。