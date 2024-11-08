搞「家族式腐敗」湖南省政協原黨組副書記戴道晉　被提起公訴

11月8日，記者從最高人民檢察院獲悉，湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由廣東省珠海市人民檢察院審查起訴。近日，珠海市人民檢察院已向珠海市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人戴道晉享有的訴訟權利，並訊問了被告人戴道晉，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人戴道晉利用擔任湖南省郴州市委常委、副市長、市長、市委書記，湖南省政府黨組成員、副秘書長、辦公廳主任、秘書長、副省長，湖南省政協黨組成員、副書記、副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由廣東省珠海市人民檢察院審查起訴。

此外，戴道晉離職後利用原擔任湖南省副省長，湖南省政協黨組副書記、副主席等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

大搞數字政績，搞「家族式腐敗」

根據中央紀委國家監委網站2024年7月31日消息，湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉嚴重違紀違法被開除黨籍。

據通報，戴道晉喪失理想信念，背離初心使命，落實黨中央決策部署不堅決，打折扣、搞變通，棄守管黨治黨政治責任，惡化地方政治生態，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規借用私營企業主車輛；違背組織原則，任人唯私唯利；縱容、默許親屬利用其職權謀取私利，利用職權為親屬在生產經營中謀取利益，違規收受禮金，違規擁有非上市公司股份；弄虛作假，大搞數字政績；對家人失管失教，搞「家族式腐敗」；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、專案承攬、職務提拔等方面謀利，並非法收受巨額財物。

根據最高人民檢察院2024年8月20日消息戴道晉涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌收賄罪、利用影響力收賄罪對戴道晉作出逮捕決定。

退休三年後被查

公開資料顯示，戴道晉，男，漢族，1957年2月生，湖南漢壽人，1977年12月參加工作，1975年12月加入中國共產黨，在職研究生學歷，工商管理碩士。

戴道晉長期在湖南工作，曾任湖南省委組織部辦公室主任，郴州市委常委、資興市委書記，郴州市委常委、副市長，郴州市委副書記、市長，郴州市委書記等職。

2011年戴道晉任湖南省政府副秘書長、辦公室主任，後出任省政府秘書長、辦公室主任。 2014年11月，戴道晉任湖南省副省長。 2017年5月退居二線，任湖南省政協副主席。

2021年1月28日，政協湖南省第十二屆委員會第四次會議通過了關於同意戴道晉同志辭免第十二屆湖南省政協副主席職務的決定，戴道晉到齡退休。

退休三年後，2024年1月26日，戴道晉涉嫌嚴重違紀違法被查。