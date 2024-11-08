單季淨利潤僅台積電1%　中芯國際8000億市值是泡沫嗎？

11月7日晚間，中芯國際披露的財報顯示，2024年第三季，該公司實現營收156.09億元（人民幣，下同），同比增長32.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤10.7億元，同比增長56.4%。



今年前三季，中芯國際實現營收418.79億元，同比增長26.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤27.06億元，同比減少26.4%。對於三季營收和淨利潤增長，中芯國際表示，主要是由於晶圓銷售量同比增加和產品組合變化所致。

自9月底以來，中芯國際股價持續震盪上漲。截至11月7日收盤，該公司A股股價較9月低點已上漲143%，目前A股總市值為8125億元，港股總市值目前為2253億港元。

2023年11月9日，中芯國際副總裁李偉在青島舉行的APEC中小企業交流會上發言表示，「中國必須先推進20奈米以上半導體的國產化。」（視覺中國）

中芯國際管理層透露，2024年三季，該公司收入環比上升14%，達到21.7億美元，首次站上單季20億美元台階，創歷史新高。新增2.1萬片12英寸月產能，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升；整體產能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。

《觀察者網》查詢發現，2024年三季，台積電合併收入235.04億美元，同比增長39.0%，環比增長12.8%；淨利潤為100.58億美元，同比增長54.2%，環比增長31.3%；第三季毛利率57.8%，環比提升4.6個百分點；第四季度的毛利率預計將達58%。

由此可計算，中芯國際三季度營收是台積電的9%左右，而淨利潤只有台積電的1%左右。

目前，台積電美股市值約為1萬億美元，滾動市盈率31倍，而中芯國際A股的滾動市盈率為211倍。換句話說，中芯國際的估值要比台積電貴得多。

調研機構TrendForce發布的統計顯示，2024年二季的全球晶圓代工市場，台積電的市佔率為62.3%，三星的市佔率為11.5%，中芯國際為5.7%，聯電為5.3%，格羅方德為4.9%。

今年2月24日，台積電與日本企業合資的熊本廠（JASM）開幕（Kyodo via REUTERS）

根據財報，2024年三季，中芯國際收入按地區來看，中國區仍然是大頭，佔比高達86.4%，美國區為10.6%，歐亞區佔到3%。相較二季度，中國區佔比增長6.1個百分點，美國區下降5.4個百分點。

從晶圓收入分析來看，按照應用劃分，來自消費電子領域的營收佔比最高，為42.6%；其次是電腦與平板，佔比為16.4%；互聯與可穿戴方面的營收佔比為8.2%；來自工業與汽車領域的收入佔到7.9%。

2024年第三季，中芯國際資本開支為11.79億美元，2024年第二季為22.52億美元。第四季，中芯國際給出的指引是收入環比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%之間。

同日，中芯國際還公告，由國家積體電路產業投資基金股份有限公司提名之候選人黃登山，獲委任為該公司第一類董事、非執行董事及董事會提名委員會成員，自今年11月7日起生效。陳信元獲委任為該公司第三類董事、獨立非執行董事、董事會審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自今年11月7日起生效。

簡歷顯示，黃登山現年57歲，2021年5月13日至2023年5月11日擔任中芯國際非執行董事，現擔任中芯國際若干子公司的董事。黃登山2015年5月至今任國家積體電路產業投資基金股份有限公司副總裁；2019年9月至今任國家積體電路產業投資基金二期股份有限公司副總裁；2024年8月至今任國家積體電路產業投資基金三期股份有限公司副總裁；曾於1989年7月至2014年9月先後在財政部預算管理司、基本建設司、經濟建設司工作。

陳信元，現年60歲，現任上海財經大學會計學教授；兼任教育部會計學教學指導委員會主任委員，中國會計學會副會長，上海市會計學會會長；曾任上海財經大學副校長、會計學院院長。

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