易建聯涉嫖娼案 博主爆料女主角「京城喬姊」入獄：最少關六年
撰文：許祺安
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中國籃球明星易建聯早前被爆疑似嫖娼，網上流傳他的全裸照，並附上他的身份證，而他的嫖娼對象疑似是一名跨性別者有「京城喬姐」之稱的19歲網紅李金金，對方表示易建聯給了她1500美元。此前有網民指出，「京城喬姐」疑似在北京機場被捕。近日在有博主爆料稱，「京城喬姐」已經入獄，「嚴重的情況下能判10年，最少要有六年。」
11月8日，有內地博主爆料，易建聯緋聞對象經常喬姐疑似已入獄，他更說明「如果運動員有手段的情況下」，京城喬姐要判刑10年，至少也要6年。
據此前報道，10月份的時候，一張疑似易建聯在酒店的照片被曝光，因為尺度比較大，一時之間關於易建聯被曝嫖娼的話題火速傳開，而對象則是大名鼎鼎的「京城喬姐」，本人是一名男子，因長期女性打扮而出名。
易建聯被爆嫖娼疑似「變性女主角」機場被捕 網民目擊：一直在哭
昨日（21日）一個認證為易建聯官方Twitter的帳號「realyijianlian」發文「fake news（假新聞）」，疑似回應近日爭議。據公開資料顯示，該帳號在2020年11月註冊，有超過1.6萬人追蹤，但未能證實為易建聯本人發文。據知該平台藍標認證不等於實名認證，只要付費就可以成為會員並享有藍標認證。不過該帳號在發文後，疑因違反平台規則被停用，目前頁面亦顯示「帳戶已停用」。