珠海體育中心越野車撞人｜目擊者：直接衝向人群　圍著中心轉幾圈

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，多名傷者倒地。官方通報指，涉事62歲男司機被捕。內媒指，大量傷者被送往4家醫院救治，僅其中一家醫院已經接收20多名傷者。



內媒《新湖南》報道指，一名目擊者稱，肇事車輛直接衝向散步的人群，「司機還圍著體育中心轉了幾圈！」



肇事車輛為黑色越野車。

事發時車輛撞人的影片曝光。（影片截圖）

事發時車輛撞人的影片曝光。（影片截圖）

此外，珠海體育中心附近的一位居民向內媒《澎湃新聞》表示，這裡的跑道每晚都有人來散步、鍛煉等，至少有十幾年了，平時跑道都是圍蔽的，正常的話車輛無法進入。

《財新》報道則指，晚上常有健步團在該體育中心運動，他們列隊行進，多人在此次事件中遭遇撞擊。

有人為傷者進行心外壓急救。（網絡圖片）

珠海市公安局香洲分局通報指，11日晚上7時48分許，一輛小汽車在珠海市香洲區體育中心撞倒多名行人後駕車逃逸。

警方接報後迅速派員到場處置，並協助將傷者送往醫院救治。目前，司機樊某（男，62歲）已被警方控制，相關調查處置工作正在加緊進行中。

網傳影片顯示，一輛黑色越野車於夜晚突然衝入在體育館周邊散步健身的人群中，幾十人倒地，隨後大量警車、救護車到場。有拍攝影片的目擊者稱，兇徒不僅撞人且手上持刀，警方已當場將其控制。

倒地的傷者除了有穿著不同顏色運動服的隊員，還有著路人服裝等。有倒在地上的人手上還拿著旗子。

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）